Не любите творог? Эти протеиновые оладьи с бананом, овсянкой и корицей изменят ваше мнение

Оладьи с бананом и творогом: готовим вкусняшку

Попробуйте приготовить эти банановые оладьи с творогом — в них много белка и витаминов. Если чётко следовать рецепту, то оладьи получатся красивыми и хрустящими, а внутри останутся сочными и нежными.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Время подготовки: 10 минут. Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

1 средний банан,

1/2 стакана творога,

3/4 чашки овсяных хлопьев,

1 большое яйцо,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1 столовая ложка сахара,

⅓ стакана цельного молока,

несолёное сливочное масло для смазывания,

нарезанные бананы для подачи,

кленовый сироп для подачи.

Приготовление

Взбейте банан, творог, хлопья, яйцо, разрыхлитель, корицу, ваниль, сахар и молоко в блендере. Растопите масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Как только масло растает, выложите тесто на сковороду порциями. Готовьте, пока не начнут образовываться маленькие пузырьки, а затем переворачивайте и продолжайте готовить ещё 2-3 минуты. Переложите на тарелку и повторите то же самое с оставшимся тестом. При подаче украсьте нарезанными бананами и полейте кленовым сиропом.