Не любите творог? Эти протеиновые оладьи с бананом, овсянкой и корицей изменят ваше мнение

Попробуйте приготовить эти банановые оладьи с творогом — в них много белка и витаминов. Если чётко следовать рецепту, то оладьи получатся красивыми и хрустящими, а внутри останутся сочными и нежными.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license