Не любите творог? Эти протеиновые оладьи с бананом, овсянкой и корицей изменят ваше мнение

Попробуйте приготовить эти банановые оладьи с творогом — в них много белка и витаминов. Если чётко следовать рецепту, то оладьи получатся красивыми и хрустящими, а внутри останутся сочными и нежными.
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Время подготовки: 10 минут. Время приготовления: 15 минут.
Ингредиенты
1 средний банан,
1/2 стакана творога,
3/4 чашки овсяных хлопьев,
1 большое яйцо,
1 чайная ложка разрыхлителя,
1/2 чайной ложки молотой корицы,
2 чайные ложки ванильного экстракта,
1 столовая ложка сахара,
⅓ стакана цельного молока,
несолёное сливочное масло для смазывания,
нарезанные бананы для подачи,
кленовый сироп для подачи.
Приготовление
Взбейте банан, творог, хлопья, яйцо, разрыхлитель, корицу, ваниль, сахар и молоко в блендере.
Растопите масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Как только масло растает, выложите тесто на сковороду порциями. Готовьте, пока не начнут образовываться маленькие пузырьки, а затем переворачивайте и продолжайте готовить ещё 2-3 минуты. Переложите на тарелку и повторите то же самое с оставшимся тестом.
При подаче украсьте нарезанными бананами и полейте кленовым сиропом.