Не любите творог? Эти протеиновые оладьи с бананом, овсянкой и корицей изменят ваше мнение

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Оладьи с бананом и творогом: готовим вкусняшку

Еда

Попробуйте приготовить эти банановые оладьи с творогом — в них много белка и витаминов. Если чётко следовать рецепту, то оладьи получатся красивыми и хрустящими, а внутри останутся сочными и нежными.

Оладьи с бананом и творогом: готовим вкусняшку
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Время подготовки: 10 минут. Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

  • 1 средний банан,
  • 1/2 стакана творога,
  • 3/4 чашки овсяных хлопьев,
  • 1 большое яйцо,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 1 столовая ложка сахара,
  • ⅓ стакана цельного молока,
  • несолёное сливочное масло для смазывания,
  • нарезанные бананы для подачи,
  • кленовый сироп для подачи.

Приготовление

  1. Взбейте банан, творог, хлопья, яйцо, разрыхлитель, корицу, ваниль, сахар и молоко в блендере.
  2. Растопите масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Как только масло растает, выложите тесто на сковороду порциями. Готовьте, пока не начнут образовываться маленькие пузырьки, а затем переворачивайте и продолжайте готовить ещё 2-3 минуты. Переложите на тарелку и повторите то же самое с оставшимся тестом.
  3. При подаче украсьте нарезанными бананами и полейте кленовым сиропом.
Творожные ОЛАДЬИ, КАК ПОНЧИКИ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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