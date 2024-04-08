Постная шоколадная колбаса: обладает насыщенным вкусом, хотя в ней нет молочных продуктов

Постная шоколадная колбаса — вкусный и лёгкий десерт, который можно приготовить без использования молочных продуктов. Ингредиенты, такие как постное печенье, тёмный шоколад без молока, кокосовое масло и молоко, помогут создать насыщенный и ароматный десерт.
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Для приготовления постной шоколадной колбасы по рецепту "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:
постное печенье — 100 грамм,
орехи (например, грецкие или миндаль) — 30 грамм,
100 грамм тёмного шоколада без молока,
3 столовые ложки кокосового масла,
1,5 столовых ложки кокосового молока,
2 столовые ложки какао-порошка,
половинка чайной ложки ванильного экстракта.
Процесс приготовления следующий:
Постное печенье разломайте на небольшие кусочки, а орехи мелко порубите.
В миску положите тёмный шоколад (без молочных продуктов в составе), кокосовое масло и кокосовое молоко.
Разместите миску над кастрюлей с кипятком и помешивайте, пока смесь не станет однородной. Снимите с огня.
Всыпьте в миску какао-порошок через сито, добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте все ингредиенты.
В получившуюся шоколадную массу добавьте постное печенье и орехи, ещё раз хорошо перемешайте.
Выложите шоколадную массу на стол на кусок пищевой плёнки и с помощью неё сформируйте из неё колбасу.
Плотно заверните шоколадную колбасу в плёнку с обеих сторон и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Это поможет десерту стать плотным и хорошенько подсохнуть.
Перед сервировкой нарежьте постную шоколадную колбасу и подайте на стол в качестве десерта.
Наслаждайтесь этим вкусным и лёгким постным десертом, который не содержит молочных продуктов. Он станет отличным угощением для всех, даже для тех, кто придерживается постных ограничений.