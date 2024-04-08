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Постная шоколадная колбаса: обладает насыщенным вкусом, хотя в ней нет молочных продуктов

Постная шоколадная колбаса: любимый с детства десерт можно сделать без сгущёнки и масла

1:54
Еда

Постная шоколадная колбаса — вкусный и лёгкий десерт, который можно приготовить без использования молочных продуктов. Ингредиенты, такие как постное печенье, тёмный шоколад без молока, кокосовое масло и молоко, помогут создать насыщенный и ароматный десерт.

Постная шоколадная колбаса: любимый с детства десерт можно сделать без сгущёнки и масла
Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления постной шоколадной колбасы по рецепту "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • постное печенье — 100 грамм,
  • орехи (например, грецкие или миндаль) — 30 грамм,
  • 100 грамм тёмного шоколада без молока,
  • 3 столовые ложки кокосового масла,
  • 1,5 столовых ложки кокосового молока,
  • 2 столовые ложки какао-порошка,
  • половинка чайной ложки ванильного экстракта.

Процесс приготовления следующий:

  1. Постное печенье разломайте на небольшие кусочки, а орехи мелко порубите.
  2. В миску положите тёмный шоколад (без молочных продуктов в составе), кокосовое масло и кокосовое молоко.
  3. Разместите миску над кастрюлей с кипятком и помешивайте, пока смесь не станет однородной. Снимите с огня.
  4. Всыпьте в миску какао-порошок через сито, добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте все ингредиенты.
  5. В получившуюся шоколадную массу добавьте постное печенье и орехи, ещё раз хорошо перемешайте.
  6. Выложите шоколадную массу на стол на кусок пищевой плёнки и с помощью неё сформируйте из неё колбасу.
  7. Плотно заверните шоколадную колбасу в плёнку с обеих сторон и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Это поможет десерту стать плотным и хорошенько подсохнуть.
  8. Перед сервировкой нарежьте постную шоколадную колбасу и подайте на стол в качестве десерта.

Наслаждайтесь этим вкусным и лёгким постным десертом, который не содержит молочных продуктов. Он станет отличным угощением для всех, даже для тех, кто придерживается постных ограничений.

Постная шоколадная колбаса. Постный десерт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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