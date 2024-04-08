Постная шоколадная колбаса: обладает насыщенным вкусом, хотя в ней нет молочных продуктов

Постная шоколадная колбаса: любимый с детства десерт можно сделать без сгущёнки и масла

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Постная шоколадная колбаса — вкусный и лёгкий десерт, который можно приготовить без использования молочных продуктов. Ингредиенты, такие как постное печенье, тёмный шоколад без молока, кокосовое масло и молоко, помогут создать насыщенный и ароматный десерт.

Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления постной шоколадной колбасы по рецепту "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

постное печенье — 100 грамм,

орехи (например, грецкие или миндаль) — 30 грамм,

100 грамм тёмного шоколада без молока,

3 столовые ложки кокосового масла,

1,5 столовых ложки кокосового молока,

2 столовые ложки какао-порошка,

половинка чайной ложки ванильного экстракта.

Процесс приготовления следующий:

Постное печенье разломайте на небольшие кусочки, а орехи мелко порубите. В миску положите тёмный шоколад (без молочных продуктов в составе), кокосовое масло и кокосовое молоко. Разместите миску над кастрюлей с кипятком и помешивайте, пока смесь не станет однородной. Снимите с огня. Всыпьте в миску какао-порошок через сито, добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте все ингредиенты. В получившуюся шоколадную массу добавьте постное печенье и орехи, ещё раз хорошо перемешайте. Выложите шоколадную массу на стол на кусок пищевой плёнки и с помощью неё сформируйте из неё колбасу. Плотно заверните шоколадную колбасу в плёнку с обеих сторон и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Это поможет десерту стать плотным и хорошенько подсохнуть. Перед сервировкой нарежьте постную шоколадную колбасу и подайте на стол в качестве десерта.

Наслаждайтесь этим вкусным и лёгким постным десертом, который не содержит молочных продуктов. Он станет отличным угощением для всех, даже для тех, кто придерживается постных ограничений.