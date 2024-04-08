Ароматная и хрустящая зелёная фасоль с лимонной цедрой и чесноком: побалуйте себя в пост

Зелёная фасоль с лимоном и чесноком: простой рецепт

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёная фасоль с чесночно-цитрусовым соусом — идеальный гарнир к мясу. На приготовление блюда уйдёт всего 17 минут, при этом одна порция — всего 122 калории.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

1 кг зелёной фасоли,

1 столовая ложка оливкового масла,

3 столовые ложки сливочного масла,

2 больших зубчика чеснока, измельчённых,

1 чайная ложка хлопьев красного перца,

1 столовая ложка цедры лимона,

соль и свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

Бланшируйте фасоль в большой кастрюле в подсоленной кипящей воде примерно 2 минуты. Слейте воду. Нагрейте большую тяжёлую сковороду на среднем огне. Добавьте масло и сливочное масло. Добавьте чеснок и хлопья красного перца и обжаривайте до появления аромата, около 30 секунд. Добавьте фасоль и продолжайте обжаривать, добавьте цедру лимона, приправьте солью и перцем.