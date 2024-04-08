Ароматная и хрустящая зелёная фасоль с лимонной цедрой и чесноком: побалуйте себя в пост

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Зелёная фасоль с лимоном и чесноком: простой рецепт

0:58
Еда

Зелёная фасоль с чесночно-цитрусовым соусом — идеальный гарнир к мясу. На приготовление блюда уйдёт всего 17 минут, при этом одна порция — всего 122 калории.

Зелёная фасоль с лимоном и чесноком: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 кг зелёной фасоли,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 3 столовые ложки сливочного масла,
  • 2 больших зубчика чеснока, измельчённых,
  • 1 чайная ложка хлопьев красного перца,
  • 1 столовая ложка цедры лимона,
  • соль и свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Бланшируйте фасоль в большой кастрюле в подсоленной кипящей воде примерно 2 минуты. Слейте воду.
  2. Нагрейте большую тяжёлую сковороду на среднем огне. Добавьте масло и сливочное масло. Добавьте чеснок и хлопья красного перца и обжаривайте до появления аромата, около 30 секунд.
  3. Добавьте фасоль и продолжайте обжаривать, добавьте цедру лимона, приправьте солью и перцем.
Стручковая фасоль - мой идеальный гарнир к любому мясу, птице, рыбе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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