Ароматная и хрустящая зелёная фасоль с лимонной цедрой и чесноком: побалуйте себя в пост
Зелёная фасоль с лимоном и чесноком: простой рецепт
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Зелёная фасоль с чесночно-цитрусовым соусом — идеальный гарнир к мясу. На приготовление блюда уйдёт всего 17 минут, при этом одна порция — всего 122 калории.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1 кг зелёной фасоли,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 3 столовые ложки сливочного масла,
- 2 больших зубчика чеснока, измельчённых,
- 1 чайная ложка хлопьев красного перца,
- 1 столовая ложка цедры лимона,
- соль и свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
- Бланшируйте фасоль в большой кастрюле в подсоленной кипящей воде примерно 2 минуты. Слейте воду.
- Нагрейте большую тяжёлую сковороду на среднем огне. Добавьте масло и сливочное масло. Добавьте чеснок и хлопья красного перца и обжаривайте до появления аромата, около 30 секунд.
- Добавьте фасоль и продолжайте обжаривать, добавьте цедру лимона, приправьте солью и перцем.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру