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Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации

Правильный соус для салата "Цезарь" с курицей: как сделать его идеальным

1:49
Еда

Салат "Цезарь" может показаться несочетаемым набором ингредиентов для многих любителей сытной еды. Однако на самом деле, этот салат становится настоящим вкусным блюдом благодаря соусу, который объединяет все компоненты и придаёт ему приятную консистенцию. Поэтому просто залить салат майонезом не сработает, так как правильный соус делает его на порядок вкуснее. Рецепт соуса для "Цезаря" напомнил сайт petelinka.ru.

Правильный соус для салата "Цезарь" с курицей: как сделать его идеальным
Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 3 яйца,
  • 1 ст. л. белого винного уксуса,
  • 2 ч. л. вустерширского соуса,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 100 мл рафинированного подсолнечного масла,
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Для приготовления соуса для салата "Цезарь" с курицей сначала отварите в кипящей воде три яйца в течение одной минуты. При этом яйца должны остаться практически сырыми.
  2. Затем разломите яйца в миску, уберите жидкую часть белка и добавьте оставшуюся часть в миску. Взбейте яйца венчиком в течение 2-3 минут.
  3. После этого добавьте взбитым яйцам столовую ложку белого винного уксуса, пропущенный через пресс зубчик чеснока и пару чайных ложек вустерширского соуса. Взбейте все ингредиенты венчиком до однородности.
  4. Затем постепенно добавьте 100 мл рафинированного подсолнечного масла, хорошо взбивая соус после каждого добавления, чтобы все масло было вмешано. После этого добавьте соль и перец по вкусу.

Таким образом, ваш соус для салата "Цезарь" готов. Вы можете использовать его для заправки салата с курицей или варьировать рецепт, добавляя свои любимые ингредиенты. Такой вкусный и сытный салат станет отличным выбором для обеда или ужина. Приятного аппетита!

Соус для салата «Цезарь» в домашних условиях
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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