Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смузи из банана насытит вас и сделает утро приятным
Украинские военные рассказали журналистам Politico о своих опасениях
Продажи Toyota Prius выросли на 138% за первый квартал 2024 года
Россияне не проявляют готовности приобретать страховку на случай ущерба от паводков
Дом-яйцо в центре Москвы подешевел вдвое, но покупателей нет
На Тайване произошло землетрясение магнитудой до 7,7
В России запретили самовыгул домашних котов и собак
Пилинг-скатка для лица: пять лучших вариантов
Почему нельзя выжигать траву и растительность?
Вкуснейший витаминизированный морковный салат с изюмом и ананасом: полезно и детям, и взрослым

Простой рецепт морковного салата с изюмом

0:57
Еда

Базовый и простой рецепт морковного салата с изюмом. Ананас можно добавить по желанию. Он очень вкусный и так, но вы всегда можете добавить тёртый кокос, если захочется экзотики.

Простой рецепт морковного салата с изюмом
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот салат часто присутствует в детском рационе из-за своей полезности, ведь морковь является лидером по содержанию витамина А. Но это блюдо стоит взять на заметку и взрослым, особенно тем, кто заботится о своей фигуре. 

Ингредиенты

  • 4, 5 стакана тёртой моркови,
  • 1 банка ананаса кусочками (по желанию),
  • ¾ стакана изюма,
  • ½ стакана сахара,
  • ½ стакана майонеза,
  • 1,5 столовой ложки свежевыжатого лимонного сока.

Приготовление

  1. Смешайте в большой миске морковь, ананас с соком, изюм, сахар, майонез и лимонный сок, хорошо перемешайте.
  2. Охладите в течение 2 часов перед подачей на стол.
ВКУСНЕЙШИЙ МОРКОВНЫЙ САЛАТ С ИЗЮМОМ И ЧЕСНОКОМ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Последние материалы
Пилинг-скатка для лица: пять лучших вариантов
Почему нельзя выжигать траву и растительность?
Найдена очень редкая рыба с руками вместо плавников
"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село
3 любимых фильма Илона Маска
Лучшие упражнения с гантелями для ваших плеч
Повышенная тревожность может свидетельствовать о дефиците магния в организме
Простой рецепт морковного салата с изюмом
Юрист объяснил, как отличить настоящих газовщиков от мошенников
Продажи Toyota Supra за первый квартал 2024 года упали на 44%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников