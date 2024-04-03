Вкуснейший витаминизированный морковный салат с изюмом и ананасом: полезно и детям, и взрослым

Базовый и простой рецепт морковного салата с изюмом. Ананас можно добавить по желанию. Он очень вкусный и так, но вы всегда можете добавить тёртый кокос, если захочется экзотики.
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Этот салат часто присутствует в детском рационе из-за своей полезности, ведь морковь является лидером по содержанию витамина А. Но это блюдо стоит взять на заметку и взрослым, особенно тем, кто заботится о своей фигуре.
Ингредиенты
4, 5 стакана тёртой моркови,
1 банка ананаса кусочками (по желанию),
¾ стакана изюма,
½ стакана сахара,
½ стакана майонеза,
1,5 столовой ложки свежевыжатого лимонного сока.
Приготовление
Смешайте в большой миске морковь, ананас с соком, изюм, сахар, майонез и лимонный сок, хорошо перемешайте.
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