Вкуснейший витаминизированный морковный салат с изюмом и ананасом: полезно и детям, и взрослым

Простой рецепт морковного салата с изюмом

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Базовый и простой рецепт морковного салата с изюмом. Ананас можно добавить по желанию. Он очень вкусный и так, но вы всегда можете добавить тёртый кокос, если захочется экзотики.

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Этот салат часто присутствует в детском рационе из-за своей полезности, ведь морковь является лидером по содержанию витамина А. Но это блюдо стоит взять на заметку и взрослым, особенно тем, кто заботится о своей фигуре.

Ингредиенты

4, 5 стакана тёртой моркови,

1 банка ананаса кусочками (по желанию),

¾ стакана изюма,

½ стакана сахара,

½ стакана майонеза,

1,5 столовой ложки свежевыжатого лимонного сока.

Приготовление

Смешайте в большой миске морковь, ананас с соком, изюм, сахар, майонез и лимонный сок, хорошо перемешайте. Охладите в течение 2 часов перед подачей на стол.