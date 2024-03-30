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Постный майонез: готовится за пару минут из неожиданного ингредиента, который обычно выливают за ненадобностью

Простой постный майонез: готовится на обычной жидкости из-под бобовых

1:24
Еда

Постный домашний майонез можно запросто приготовить из такого неожиданного ингредиента, как жидкость из-под бобовых, которая называется аквафабой. Её обычно сливают за ненадобностью, когда открывают баночку консервированной фасоли, нута или горошка.

Простой постный майонез: готовится на обычной жидкости из-под бобовых
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Простой постный майонез на жидкости из-под бобовых по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" готовится буквально на два счёта!

Ингредиенты:

— 150 мл аквафабы (примерно столько жидкости будет в одной банке объёмом 425 мл),

— 1 чайная ложка сахара,

— 0,5-1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка лимонного сока,

— 1 чайная ложка уксуса (яблочного или столового 9%),

— 350-450 мл растительного масла.

Приготовление:

  1. Добавьте к аквафабе сахар, соль, лимонный сок и уксус и слегка взбейте блендером.
  2. Продолжая вспенивать, очень тонкой струйкой вливайте масло.
  3. Сначала введите 350 мл масла. Если майонез получается жидковатым, влейте остатки и взбейте.
  4. Чем больше масла, тем гуще будет смесь. Так что консистенцию можно регулировать по своему вкусу. Если вы используете красную фасоль, то майонез будет слегка фиолетовым. На жидкости от белой фасоли, горошка или нута соус получится белым.
Домашний постный майонез на жидкости из-под бобовых(Давай попробуем) Постное меню
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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