Постный майонез: готовится за пару минут из неожиданного ингредиента, который обычно выливают за ненадобностью

Постный домашний майонез можно запросто приготовить из такого неожиданного ингредиента, как жидкость из-под бобовых, которая называется аквафабой. Её обычно сливают за ненадобностью, когда открывают баночку консервированной фасоли, нута или горошка.
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Простой постный майонез на жидкости из-под бобовых по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" готовится буквально на два счёта!
Ингредиенты:
— 150 мл аквафабы (примерно столько жидкости будет в одной банке объёмом 425 мл),
— 1 чайная ложка сахара,
— 0,5-1 чайная ложка соли,
— 1 чайная ложка лимонного сока,
— 1 чайная ложка уксуса (яблочного или столового 9%),
— 350-450 мл растительного масла.
Приготовление:
Добавьте к аквафабе сахар, соль, лимонный сок и уксус и слегка взбейте блендером.
Продолжая вспенивать, очень тонкой струйкой вливайте масло.
Сначала введите 350 мл масла. Если майонез получается жидковатым, влейте остатки и взбейте.
Чем больше масла, тем гуще будет смесь. Так что консистенцию можно регулировать по своему вкусу. Если вы используете красную фасоль, то майонез будет слегка фиолетовым. На жидкости от белой фасоли, горошка или нута соус получится белым.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Домашний постный майонез на жидкости из-под бобовых(Давай попробуем) Постное меню
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ