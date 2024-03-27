Пирог "Чайный": домашняя выпечка, в которой пакетик чая играет не последнюю роль

Пирог "Чайный" — это оригинальный и простой способ приготовить десерт с необычным вкусом и неожиданным ингредиентом. Процесс приготовления этого десерта от сайта RussianFood.com очень простой и не требует специальных навыков.
Фото: flickr.com by djsmiley2k is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
— Чай чёрный — 1 пакетик,
— Сливочное масло — 150 г,
— Сахар — 200 г,
— Яйца — 3 шт.,
— Мука — 300 г,
— Джем (например, абрикосовый) — 150 г,
— Сода — 1 ч. л.
Приготовление:
Заварите 1 стакан кипятком с чаем. Взбейте немного сливочное масло с сахаром, затем добавьте заваренный чай.
Добавьте яйца и взбейте до получения однородной массы.
Медленно добавьте муку, постепенно перемешивая тесто.
В отдельной посуде смешайте джем и соду до образования пены. Добавьте это в тесто и тщательно взбейте.
Выложите тесто в форму и выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190-200 градусов, примерно 30-40 минут.
После выпекания выньте пирог и оставьте его остыть.
По желанию растопите шоколад на водяной бане и покройте им пирог. Украсьте сверху в меру вашей фантазии, например, клубникой из клубничного варенья.
Пирог "Чайный" готов! Наслаждайтесь этим вкусным десертом с чашкой чая или кофе. Приятного аппетита!
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