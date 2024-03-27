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Пирог "Чайный": домашняя выпечка, в которой пакетик чая играет не последнюю роль

Пирог "Чайный": необычное применение пакетика чая для приготовления домашней выпечки

1:25
Еда

Пирог "Чайный" — это оригинальный и простой способ приготовить десерт с необычным вкусом и неожиданным ингредиентом. Процесс приготовления этого десерта от сайта RussianFood.com очень простой и не требует специальных навыков.

Пирог "Чайный": необычное применение пакетика чая для приготовления домашней выпечки
Фото: flickr.com by djsmiley2k is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— Чай чёрный — 1 пакетик,

— Сливочное масло — 150 г,

— Сахар — 200 г,

— Яйца — 3 шт.,

— Мука — 300 г,

— Джем (например, абрикосовый) — 150 г,

— Сода — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Заварите 1 стакан кипятком с чаем. Взбейте немного сливочное масло с сахаром, затем добавьте заваренный чай.
  2. Добавьте яйца и взбейте до получения однородной массы.
  3. Медленно добавьте муку, постепенно перемешивая тесто.
  4. В отдельной посуде смешайте джем и соду до образования пены. Добавьте это в тесто и тщательно взбейте.
  5. Выложите тесто в форму и выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190-200 градусов, примерно 30-40 минут.
  6. После выпекания выньте пирог и оставьте его остыть.
  7. По желанию растопите шоколад на водяной бане и покройте им пирог. Украсьте сверху в меру вашей фантазии, например, клубникой из клубничного варенья.

Пирог "Чайный" готов! Наслаждайтесь этим вкусным десертом с чашкой чая или кофе. Приятного аппетита!

Пирог "Финансы поют романсы". Неожиданный ингредиент и Превосходный вкус!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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