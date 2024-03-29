Сливочно-ягодная заправка с маком: безумно вкусный топпинг для блинов или соус для фруктового салата

Ягодный соус с маком для фруктового салата можно использовать как топпинг

0:36 Your browser does not support the audio element. Еда

В этой сладко-пикантной заправке с ягодами и маком используется греческий йогурт, именно он придаёт соусу кремовую текстуру. Полейте этим соусом зелень или добавьте во фруктовый салат.

Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Греческий йогурт

Варенье или джем (малиновый или ежевичный)

2 столовые ложки оливкового масла

1 ч. л. свежего лимонного сока

Соль и перец

1 ч. л. семян мака

Приготовление

В блендере пюрируйте йогурт, джем, масло, лимонный сок, соль и перец до получения кремовой массы. Добавьте мак.