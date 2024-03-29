Пряный и в меру сладкий смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами: вкусный коктейль для укрепления иммунитета

Смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами — идеальный вариант для завтрака.
Этот сливочный и в меру сладкий коктейль имеет массу преимуществ. Бананы и ананасы богаты витаминами С и D, калием, куркума содержит антиоксиданты и эффективно борется с воспалениями. В целом этот смузи укрепит иммунитет и повысит сопротивляемость вирусам.
Куркума и имбирь имеют острый, горький вкус. Однако в сочетании со свежими сладкими фруктами пикантность будет не особо заметна. Взбейте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет кремовой.
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