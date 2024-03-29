Пряный и в меру сладкий смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами: вкусный коктейль для укрепления иммунитета

Готовим смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами — идеальный вариант для завтрака.

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Этот сливочный и в меру сладкий коктейль имеет массу преимуществ. Бананы и ананасы богаты витаминами С и D, калием, куркума содержит антиоксиданты и эффективно борется с воспалениями. В целом этот смузи укрепит иммунитет и повысит сопротивляемость вирусам.

Ингредиенты

Ананас

Банан

Куркума (свежая или молотая)

Имбирь (свежий или сушёный порошок, 1 чайная ложка свежего тёртого имбиря = 1/3 чайной ложки молотого)

Молоко (миндальное, из кешью или овсяное)

Приготовление

Куркума и имбирь имеют острый, горький вкус. Однако в сочетании со свежими сладкими фруктами пикантность будет не особо заметна. Взбейте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет кремовой.