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Пряный и в меру сладкий смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами: вкусный коктейль для укрепления иммунитета

Готовим смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами

0:53
Еда

Смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами — идеальный вариант для завтрака.

Готовим смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот сливочный и в меру сладкий коктейль имеет массу преимуществ. Бананы и ананасы богаты витаминами С и D, калием, куркума содержит антиоксиданты и эффективно борется с воспалениями. В целом этот смузи укрепит иммунитет и повысит сопротивляемость вирусам.

Ингредиенты

  • Ананас
  • Банан
  • Куркума (свежая или молотая)
  • Имбирь (свежий или сушёный порошок, 1 чайная ложка свежего тёртого имбиря = 1/3 чайной ложки молотого)
  • Молоко (миндальное, из кешью или овсяное)

Приготовление

Куркума и имбирь имеют острый, горький вкус. Однако в сочетании со свежими сладкими фруктами пикантность будет не особо заметна. Взбейте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет кремовой. 

Всего ОДИН стакан Напитка с КУРКУМОЙ продлит молодость, здоровье, очистит кишечник
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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