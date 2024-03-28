Готовим дома хлеб без замеса: пышный, с тонкой корочкой и воздушным мякишем. Получается даже лучше, чем в пекарне!

Домашний хлеб без замеса: простой рецепт

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Самый простой в приготовлении и самый вкусный — если вы хотите испечь домашний хлеб без замеса, то возьмите на заметку этот рецепт. Поверьте, получится не хуже, чем в пекарне.

Фото: flickr.com by Steph is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

3 стакана тёплой воды

1,5 столовой ложки яблочного уксуса

1,5 столовой ложки крупной морской соли

1,5 столовой ложки дрожжей

6,5 стаканов просеянной хлебной муки

Приготовление

Возьмите большую миску, растворите дрожжи в тёплой воде. Оставьте на шесть-восемь минут, пока вода не начнёт пениться. Добавьте к дрожжам соль и уксус. Добавляйте муку по одной чашке за раз, пока она вся не смешается. Тесто будет слегка влажным. Накройте тесто чистым кухонным полотенцем и поставьте его в любое тёплое место. Дайте тесту подняться в течение двух-трёх часов или пока оно не увеличится как минимум вдвое. Поставьте тесто в холодильник на восемь часов. Слегка присыпьте руки мукой. Возьмите часть теста и вытяните в форме буханки. Присыпьте верх теста мукой и аккуратно надрежьте его острым ножом. Отложите тесто в сторону и дайте ему подняться. Разогрейте духовку до 230 градусов, поместите в форму для хлеба буханку, накройте крышкой и выпекайте 25 минут. Снимите крышку и выпекайте ещё 10 минут, пока буханка хлеба не станет золотистой сверху.