Готовим дома хлеб без замеса: пышный, с тонкой корочкой и воздушным мякишем. Получается даже лучше, чем в пекарне!

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Домашний хлеб без замеса: простой рецепт

1:30
Еда

Самый простой в приготовлении и самый вкусный — если вы хотите испечь домашний хлеб без замеса, то возьмите на заметку этот рецепт. Поверьте, получится не хуже, чем в пекарне.

Домашний хлеб без замеса: простой рецепт
Фото: flickr.com by Steph is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 стакана тёплой воды
  • 1,5 столовой ложки яблочного уксуса
  • 1,5 столовой ложки крупной морской соли
  • 1,5 столовой ложки дрожжей
  • 6,5 стаканов просеянной хлебной муки

Приготовление

  1. Возьмите большую миску, растворите дрожжи в тёплой воде. Оставьте на шесть-восемь минут, пока вода не начнёт пениться.
  2. Добавьте к дрожжам соль и уксус. Добавляйте муку по одной чашке за раз, пока она вся не смешается. Тесто будет слегка влажным.
  3. Накройте тесто чистым кухонным полотенцем и поставьте его в любое тёплое место. Дайте тесту подняться в течение двух-трёх часов или пока оно не увеличится как минимум вдвое.
  4. Поставьте тесто в холодильник на восемь часов.
  5. Слегка присыпьте руки мукой. Возьмите часть теста и вытяните в форме буханки. Присыпьте верх теста мукой и аккуратно надрежьте его острым ножом. Отложите тесто в сторону и дайте ему подняться.
  6. Разогрейте духовку до 230 градусов, поместите в форму для хлеба буханку, накройте крышкой и выпекайте 25 минут.
  7. Снимите крышку и выпекайте ещё 10 минут, пока буханка хлеба не станет золотистой сверху.
Рецепт ХЛЕБА без замеса теста, или как испечь хлеб в домашних условиях
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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