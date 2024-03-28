Энергетические шарики с чаем матча, орехами и финиками: полезный и невероятно вкусный десерт

Энергетические шарики с чаем матча и фисташками

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти энергетические шарики с фисташками и чаем матча станут вашим любимым полезным перекусом. Кроме того, их очень легко приготовить — просто смешайте все ингредиенты, скатайте в шарики и охладите в холодильнике.

Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти шарики богаты питательными веществами и антиоксидантами. А главное — они не содержат рафинированного сахара.

Ингредиенты

Сырые орехи: кешью, фисташки

Финики меджул для придания сладости

Тёртый кокос

Порошок матча

Кокосовое масло

Приготовление

Взбейте все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне. Сделайте из смеси шарики одинакового размера. Обваляйте в фисташках. Оставьте в холодильнике примерно на 15 минут, чтобы они затвердели.