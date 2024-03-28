Энергетические шарики с чаем матча, орехами и финиками: полезный и невероятно вкусный десерт

Эти энергетические шарики с фисташками и чаем матча станут вашим любимым полезным перекусом. Кроме того, их очень легко приготовить — просто смешайте все ингредиенты, скатайте в шарики и охладите в холодильнике.
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Эти шарики богаты питательными веществами и антиоксидантами. А главное — они не содержат рафинированного сахара.
Ингредиенты
Сырые орехи: кешью, фисташки
Финики меджул для придания сладости
Тёртый кокос
Порошок матча
Кокосовое масло
Приготовление
Взбейте все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне.
Сделайте из смеси шарики одинакового размера.
Обваляйте в фисташках. Оставьте в холодильнике примерно на 15 минут, чтобы они затвердели.
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