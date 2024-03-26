Сок из овощей, особенно из свёклы, очень полезен. Он улучшит психическое здоровье, поможет понизить давление, полезен для сердца и сосудов.
В этом рецепте присутствуют также такие ингредиенты, как капуста, морковь, апельсин и яблоко. Если нет соковыжималки, можно воспользоваться блендером, получится скорее смузи.
Пропустите апельсин, капусту, яблоко, морковь, свёклу и имбирь через соковыжималку. Разлейте сок по стаканам, при желании положите лёд.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.