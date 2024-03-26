Полезный овощной сок из свёклы, имбиря, морковки и капусты: коктейль, полезный для гипертоников

Как приготовить имбирно-свекольный сок

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Сок из овощей, особенно из свёклы, очень полезен. Он улучшит психическое здоровье, поможет понизить давление, полезен для сердца и сосудов.

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В этом рецепте присутствуют также такие ингредиенты, как капуста, морковь, апельсин и яблоко. Если нет соковыжималки, можно воспользоваться блендером, получится скорее смузи.

Ингредиенты

1 средний апельсин, очищенный и разрезанный на четвертинки

3 листа капусты

1 среднее яблоко, нарезанное дольками

1 средняя морковь, очищенная

1 большая свёкла, очищенная и нарезанная дольками

1 очищенный свежий имбирь

Кубики льда (по желанию)

Приготовление

Пропустите апельсин, капусту, яблоко, морковь, свёклу и имбирь через соковыжималку. Разлейте сок по стаканам, при желании положите лёд.