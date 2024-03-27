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Паста из куркумы для смузи, салатных заправок или карри: эффективное средство при проблемах с пищеварением

Простой рецепт салатной заправки из куркумы

1:08
Еда

В индийской медицине куркума часто используется для решения проблем с пищеварением, для лечения язвенного колита, устранения газообразования. Куркуму также часто используют для детоксикации печени, она помогает избавиться от "плохого" холестерина за счёт увеличения выработки желчи.

Простой рецепт салатной заправки из куркумы
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предлагаем вам рецепт пасты из куркумы для смузи, салатных заправок или карри.

Ингредиенты

  • 1 стакан фильтрованной воды
  • 1/2 стакана куркумы
  • 1/4 стакана органического кокосового масла
  • 1,5 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Налейте воду в кастрюлю и добавьте куркуму. Осторожно перемешивайте, пока не получите густую пасту. Перемешивайте в течение 6-10 минут. Если паста водянистая, добавьте ещё куркумы. Если слишком густая, то воды.
  2. Добавьте чёрный перец и кокосовое масло. Продолжайте помешивать, пока все ингредиенты не смешаются.
  3. Отставьте смесь в сторону и дайте ей остыть. Перелейте в ёмкость. Паста из куркумы может храниться в холодильнике несколько недель.
Заправки для САЛАТОВ - Большая Подборка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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