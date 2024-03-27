Паста из куркумы для смузи, салатных заправок или карри: эффективное средство при проблемах с пищеварением

В индийской медицине куркума часто используется для решения проблем с пищеварением, для лечения язвенного колита, устранения газообразования. Куркуму также часто используют для детоксикации печени, она помогает избавиться от "плохого" холестерина за счёт увеличения выработки желчи.
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Предлагаем вам рецепт пасты из куркумы для смузи, салатных заправок или карри.
Ингредиенты
1 стакан фильтрованной воды
1/2 стакана куркумы
1/4 стакана органического кокосового масла
1,5 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
Налейте воду в кастрюлю и добавьте куркуму. Осторожно перемешивайте, пока не получите густую пасту. Перемешивайте в течение 6-10 минут. Если паста водянистая, добавьте ещё куркумы. Если слишком густая, то воды.
Добавьте чёрный перец и кокосовое масло. Продолжайте помешивать, пока все ингредиенты не смешаются.
Отставьте смесь в сторону и дайте ей остыть. Перелейте в ёмкость. Паста из куркумы может храниться в холодильнике несколько недель.
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