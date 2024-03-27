Паста из куркумы для смузи, салатных заправок или карри: эффективное средство при проблемах с пищеварением

Простой рецепт салатной заправки из куркумы

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

В индийской медицине куркума часто используется для решения проблем с пищеварением, для лечения язвенного колита, устранения газообразования. Куркуму также часто используют для детоксикации печени, она помогает избавиться от "плохого" холестерина за счёт увеличения выработки желчи.

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Предлагаем вам рецепт пасты из куркумы для смузи, салатных заправок или карри.

Ингредиенты

1 стакан фильтрованной воды

1/2 стакана куркумы

1/4 стакана органического кокосового масла

1,5 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

Налейте воду в кастрюлю и добавьте куркуму. Осторожно перемешивайте, пока не получите густую пасту. Перемешивайте в течение 6-10 минут. Если паста водянистая, добавьте ещё куркумы. Если слишком густая, то воды. Добавьте чёрный перец и кокосовое масло. Продолжайте помешивать, пока все ингредиенты не смешаются. Отставьте смесь в сторону и дайте ей остыть. Перелейте в ёмкость. Паста из куркумы может храниться в холодильнике несколько недель.