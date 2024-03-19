Вы не представляете, как опасно пить кофе каждый день. Нутрициолог назвала причины для отказа от этого напитка

Нутрициолог назвала полезные альтернативы кофе

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие начинают день с чашечки бодрящего кофе, даже не догадываясь, что этот напиток может им навредить. Ведь кофеин — довольно коварный ингредиент, он может сдвинуть биоритмы, вызвать проблемы со сном. В результате вы будете просыпаться по утрам разбитым и уставшим. Об этом изданию "Вести Подмосковья" рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, у заядлых кофеманов со временем может развиться тахикардия, возникнуть тревожное состояние, даже невроз. Людям, чувствительным к кофеину, лучше тогда отказаться от этого напитка.

Также кофе может не лучшим образом повлиять на надпочечники, в результате чего может подскочить уровень кортизола — гормона стресса. Отказаться от кофе следует и людям с проблемами ЖКТ.

Но какая есть здоровая альтернатива?

"Можно выбрать чай (черный, зеленый, улун, красный, пуэр). В чайных листьях тоже содержится кофеин, но он оказывает более мягкий эффект. В чае он связан с дубильными веществами и медленнее всасывается в кровь", — объяснила нутрициолог Тиханычева.

К тому же бодрость от чая сохраняется около трех часов, а от кофе — порядка 30 минут.

Диетолог отметила, что еще одной полезной альтернативой может стать:

цикорий,

кофе из желудей,

обжаренный корень одуванчика.