Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
Ветеринары ответили, чем весна опасна для домашних животных
Классический мексиканский соус гуакамоле: самая вкусная, полезная и простая в приготовлении паста из авокадо

Как приготовить классический гуакамоле

1:01
Еда

Гуакамоле — это мексиканский соус, который готовится из авокадо. Это действительно вкусный, полезный и простой в приготовлении соус.

Как приготовить классический гуакамоле
Фото: commons.wikimedia.org by Kjokkenutstyr is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Вы можете использовать его для бутербродов или просто как соус к лавашу, он также станет отличным дополнением к гарнирам. Охладите гуакамоле в холодильнике, прежде чем использовать.

Ингредиенты

  • 1 авокадо
  • 3 зубчика мелко нарезанного чеснока
  • 3 шт. зелёного перца чили
  • 1/4 столовой ложки соли
  • 1 средняя луковица
  • 1 средний мелко нарезанный помидор
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка оливкового масла

Для украшения

  • 2 столовые ложки петрушки

Приготовление

  1. Положите в миску авокадо. Затем добавьте зубчики чеснока и зелёный перец чили и хорошо разомните, чтобы получилась густая паста.
  2. Добавьте нарезанный лук и помидоры.
  3. Добавьте соль вместе с лимонным соком. Посыпьте петрушкой и сбрызните оливковым маслом.
Гуакамоле - самое вкусное, что можно приготовить из авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить" Любовь Степушова Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Последние материалы
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить"
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников