Классический мексиканский соус гуакамоле: самая вкусная, полезная и простая в приготовлении паста из авокадо

Как приготовить классический гуакамоле

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуакамоле — это мексиканский соус, который готовится из авокадо. Это действительно вкусный, полезный и простой в приготовлении соус.

Фото: commons.wikimedia.org by Kjokkenutstyr is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Вы можете использовать его для бутербродов или просто как соус к лавашу, он также станет отличным дополнением к гарнирам. Охладите гуакамоле в холодильнике, прежде чем использовать.

Ингредиенты

1 авокадо

3 зубчика мелко нарезанного чеснока

3 шт. зелёного перца чили

1/4 столовой ложки соли

1 средняя луковица

1 средний мелко нарезанный помидор

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка оливкового масла

Для украшения

2 столовые ложки петрушки

Приготовление

Положите в миску авокадо. Затем добавьте зубчики чеснока и зелёный перец чили и хорошо разомните, чтобы получилась густая паста. Добавьте нарезанный лук и помидоры. Добавьте соль вместе с лимонным соком. Посыпьте петрушкой и сбрызните оливковым маслом.