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В этом рецепте вкусного греческого салата изюминкой станет паста орзо с артишоками: получается фантастическое блюдо

Греческий салат с пастой орзо: вкусный, питательный и лёгкий

1:11
Еда

Этот греческий салат с пастой орзо — вкусное, красочное блюдо, которое дополняют сердечки артишоков и фета.

Греческий салат с пастой орзо: вкусный, питательный и лёгкий
Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1,5 стакана пасты орзо
  • 2 банки маринованных сердечек артишоков
  • 1 огурец, очищенный от семян и нарезанный
  • 1 помидор, нарезанный
  • 1 нарезанная красная луковица
  • 1 чашка раскрошенного сыра фета
  • 1 банка чёрных оливок, слить воду
  • 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано
  • 1/2 чайной ложки лимонного перца

Приготовление

  1. Сварите пасту орзо до состояния "аль денте", 8-10 минут.
  2. Слейте воду с сердцевины артишоков, сохранив жидкость.
  3. Соберите подготовленные ингредиенты вместе.
  4. Смешайте макароны, артишоки, огурцы, помидоры, лук, фету, оливки, петрушку, лимонный сок, орегано и приправу "лимонный перец" в большой миске. Охладите в холодильнике в течение часа.
  5. Непосредственно перед подачей полейте салат оставшимся маринадом от артишоков.
Греческий салат с очень вкусной заправкой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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