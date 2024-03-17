В этом рецепте вкусного греческого салата изюминкой станет паста орзо с артишоками: получается фантастическое блюдо

Греческий салат с пастой орзо: вкусный, питательный и лёгкий

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот греческий салат с пастой орзо — вкусное, красочное блюдо, которое дополняют сердечки артишоков и фета.

Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1,5 стакана пасты орзо

2 банки маринованных сердечек артишоков

1 огурец, очищенный от семян и нарезанный

1 помидор, нарезанный

1 нарезанная красная луковица

1 чашка раскрошенного сыра фета

1 банка чёрных оливок, слить воду

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки сушёного орегано

1/2 чайной ложки лимонного перца

Приготовление

Сварите пасту орзо до состояния "аль денте", 8-10 минут. Слейте воду с сердцевины артишоков, сохранив жидкость. Соберите подготовленные ингредиенты вместе. Смешайте макароны, артишоки, огурцы, помидоры, лук, фету, оливки, петрушку, лимонный сок, орегано и приправу "лимонный перец" в большой миске. Охладите в холодильнике в течение часа. Непосредственно перед подачей полейте салат оставшимся маринадом от артишоков.