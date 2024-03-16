Чечевичная каша с рисом и овощами в мультиварке: быстрый и полезный обед или ужин

Чечевичная каша с овощами и рисом в мультиварке — это невероятно вкусное и питательное блюдо, которое можно легко приготовить. Чечевица, богатая белком и растительными жирами, может заменить мясо в питании. Каша с чечевицей и овощами от chefmarket.ru гарантирует все необходимые минералы и витамины в одном блюде.
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Если у вас нет готовой гавайской смеси, можно подготовить овощи самостоятельно, вымыв и измельчив их.
Обязательно промойте чечевицу перед готовкой. Засыпьте чечевицу и овощи в чашу мультиварки, добавьте соль и немного черного перца для аромата.
Залейте все ингредиенты водой так, чтобы она была немного выше уровня крупы.
Затем включите мультиварку, выберите режим "каша" и дождитесь окончания готовки.
После того, как каша сварится, тщательно перемешайте ее и добавьте растительное масло (рекомендуется использовать масло расторопши, кедровое или макадамии). Когда каша немного остынет, посыпьте её свежим укропом.
Это блюдо можно приготовить быстро и с минимумом усилий, поэтому чечевичная каша является отличным вариантом для скорого ужина.
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