Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские семьи могут получить выплаты на семейный отдых
Психолог Мирная рассказала, как изменится жизнь Михаила Ефремова после освобождения
Для чего собаке родинки
Украина теряет деньги из-за блокады Польской границы
Porsche ожидает снижения прибыльности в 2024 году из-за расходов на запуск новых моделей
Reuters: ЕС столкнулся с проблемами при изъятии замороженных российских средств
Фермеры из Колорадо заплатят более $6,5 млн за мошенничество с программами страхования урожая
Острый панкреатит: причины, симптомы и лечение
Ощутите удовольствие: рецепт домашнего сахарного скраба с ароматом яблочного пирога
Гарнир из зелёной чечевицы с овощами: прекрасно сочетается с любым мясом или рыбой

Зелёная чечевица с овощами: классический французский гарнир, одинаково хорош и с мясом, и с рыбой

1:45
Еда

Зелёная чечевица с овощами — это классический французский гарнир, который отлично сочетается с мясными или рыбными блюдами, особенно с тунцом, сибасом и бараниной.

Зелёная чечевица с овощами: классический французский гарнир, одинаково хорош и с мясом, и с рыбой
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого гарнира можно использовать различные овощи, но технология приготовления остается неизменной.

Для приготовления гарнира из зелёной чечевицы с овощами по рецепту сайта "Еда.ру" вам понадобятся:

  • зелёная чечевица (300 г),
  • репчатый лук (2 головки),
  • морковь (2 штуки),
  • бекон (2 ломтика),
  • сельдерей (100 г),
  • хересный уксус (50 мл),
  • говяжий бульон (600 мл),
  • растительное масло (50 мл),
  • петрушка (20 г),
  • соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Обжарьте нарезанный бекон и крупно нарезанные овощи (лук, морковь и сельдерей) на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Добавьте к бекону и овощам зелёную чечевицу и обжарьте её несколько минут.
  3. Подлейте уксусом и прогревайте до полного его испарения.
  4. Добавьте говяжий бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите гарнир на медленном огне примерно полчаса.
  5. Мелко нарежьте оставшиеся овощи и обжарьте их на сковороде до мягкости. Выньте из чечевицы крупные куски овощей и смешайте их с обжаренными морковью, сельдереем, луком и мелко нарезанной петрушкой.

Подавайте зеленую чечевицу с овощами горячей к основному блюду и наслаждайтесь её ароматом и вкусом. Вы также можете добавить свежие овощи, такие как цукини, сладкий перец и помидоры в самый конец приготовления, чтобы они сохранили свою свежесть и текстуру.

Турецкое блюдо из зеленой чечевицы с овощами. Турецкие рецепты
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Шаман: от короткой стрижки до парика — эволюция его образа за последние годы
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Последние материалы
В России станет легче получать путевки на отдых в регионах
Где лучше всего посадить пионы на даче?
Тимур Родригез и Катя Кабак впервые открыто говорят о своих отношениях
Стоит ли брать взрослую собаку
Страховой Дом ВСК составил рейтинг полезных блинов на Масленицу
Xiaomi начнет поставки своего первого электромобиля SU7 в этом месяце
Как приготовить простой и вкусный гарнир из риса со специями
Маска для лица из банана: природное сияние и увлажнение
Актёр Рузиль Минекаев из сериала "Слово пацана" просит 10 тысяч рублей за фото с собой
Как выбрать наилучшее время для покупки авиабилетов в Турцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников