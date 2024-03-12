Гарнир из зелёной чечевицы с овощами: прекрасно сочетается с любым мясом или рыбой

Зелёная чечевица с овощами — это классический французский гарнир, который отлично сочетается с мясными или рыбными блюдами, особенно с тунцом, сибасом и бараниной.
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления этого гарнира можно использовать различные овощи, но технология приготовления остается неизменной.
Для приготовления гарнира из зелёной чечевицы с овощами по рецепту сайта "Еда.ру" вам понадобятся:
зелёная чечевица (300 г),
репчатый лук (2 головки),
морковь (2 штуки),
бекон (2 ломтика),
сельдерей (100 г),
хересный уксус (50 мл),
говяжий бульон (600 мл),
растительное масло (50 мл),
петрушка (20 г),
соль, молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Обжарьте нарезанный бекон и крупно нарезанные овощи (лук, морковь и сельдерей) на растительном масле до золотистого цвета.
Добавьте к бекону и овощам зелёную чечевицу и обжарьте её несколько минут.
Подлейте уксусом и прогревайте до полного его испарения.
Добавьте говяжий бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите гарнир на медленном огне примерно полчаса.
Мелко нарежьте оставшиеся овощи и обжарьте их на сковороде до мягкости. Выньте из чечевицы крупные куски овощей и смешайте их с обжаренными морковью, сельдереем, луком и мелко нарезанной петрушкой.
Подавайте зеленую чечевицу с овощами горячей к основному блюду и наслаждайтесь её ароматом и вкусом. Вы также можете добавить свежие овощи, такие как цукини, сладкий перец и помидоры в самый конец приготовления, чтобы они сохранили свою свежесть и текстуру.
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