Ваш мозг виновник вашего ожирения? Учёные раскрывают удивительную правду

Cell Metabolism: ожирение в среднем возрасте связано с изменениями в мозге

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Японские ученые выяснили, что у людей среднего возраста ожирение чаще всего связано с изменениями в форме нейронов гипоталамуса — области мозга, которая контролирует чувство голода и обмен веществ.

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По данным Medical Insider, белок под названием "рецептор меланокортина-4" (MC4R) играет ключевую роль в регуляции аппетита и предотвращении ожирения при нормальной работе мозга.

Эксперименты на крысах показали, что MC4R сосредоточен в первичных ресничках мозга, которые отходят от нейронов гипоталамуса. С возрастом эти реснички укорачиваются, что приводит к уменьшению количества MC4R и, как следствие, к набору веса.

Аналогичные процессы происходят и у людей. С возрастом метаболизм замедляется, что также способствует накоплению лишнего веса, взаимодействуя с изменениями в нейронах гипоталамуса.

Кроме того, ожирение увеличивает риск развития диабета, гиперлипидемии и других хронических заболеваний. Жировая ткань вырабатывает избыточное количество лептина, что активирует действие меланокортина на хронической основе. Этот процесс способствует укорочению ресничек с MC4R с возрастом, что приводит к более частому и серьёзному ожирению.