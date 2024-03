Ваш мозг виновник вашего ожирения? Учёные раскрывают удивительную правду

Your browser does not support the audio element.

Японские ученые выяснили, что у людей среднего возраста ожирение чаще всего связано с изменениями в форме нейронов гипоталамуса — области мозга, которая контролирует чувство голода и обмен веществ.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository