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Нежный лимонный тирамису: легко приготовить из лимонного курда, сиропа и сыра маскарпоне. Максимум удовольствия!

Как приготовить лимонный тирамису: фантазия на тему знаменитого итальянского десерта

1:44
Еда

Лимонный тирамису — идеальное лакомство. Одна из вариаций классического итальянского десерта. Готовится из лимонного курда, сиропа и сыра маскарпоне.

Как приготовить лимонный тирамису: фантазия на тему знаменитого итальянского десерта
Фото: Own work by Akina / C Deines-Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Лимонный курд

  • 1,5 стакана лимонного сока
  • 2 стакана белого сахара
  • 4 яйца
  • 4 яичных желтка
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 1 стакан несолёного сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Сироп

  • 1,5 стакана белого сахара
  • 3 полоски цедры лимона
  • 1/2 стакана лимонного сока
  • 2/3 стакана ликера лимончелло

Слой маскарпоне

  • 2 стакана густых сливок
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 680 г сыра маскарпоне
  • 1 столовая ложка цедры лимона

Приготовление

  1. Для лимонного курда: смешайте лимонный сок, 2 стакана белого сахара, яйца, яичные желтки и соль в большой кастрюле. Готовьте, постоянно помешивая, на среднем огне, пока смесь не загустеет и не начнёт пузыриться. Готовьте на средне-слабом огне ещё 2 минуты. Снимите с огня. Процедите через мелкое сито в миску среднего размера. Добавьте масло и ваниль. Накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой. Охладите на 1-2 часа или пока не остынет.
  2. Для сиропа: смешайте 1,5 стакана сахара, цедру лимона, лимонный сок и лимончелло в небольшой кастрюле. Доведите до кипения на средне-сильном огне, периодически помешивая. Варить, пока сахар не расплавится.
  3. Собираем лимонный тирамису. Накрываем крышкой, охладить перед подачей.
Простой рецепт лимонного тирамису без яиц и выпечки!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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