Нежный лимонный тирамису: легко приготовить из лимонного курда, сиропа и сыра маскарпоне. Максимум удовольствия!

Для лимонного курда: смешайте лимонный сок, 2 стакана белого сахара, яйца, яичные желтки и соль в большой кастрюле. Готовьте, постоянно помешивая, на среднем огне, пока смесь не загустеет и не начнёт пузыриться. Готовьте на средне-слабом огне ещё 2 минуты. Снимите с огня. Процедите через мелкое сито в миску среднего размера. Добавьте масло и ваниль. Накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой. Охладите на 1-2 часа или пока не остынет.
Для сиропа: смешайте 1,5 стакана сахара, цедру лимона, лимонный сок и лимончелло в небольшой кастрюле. Доведите до кипения на средне-сильном огне, периодически помешивая. Варить, пока сахар не расплавится.
Собираем лимонный тирамису. Накрываем крышкой, охладить перед подачей.
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Простой рецепт лимонного тирамису без яиц и выпечки!
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