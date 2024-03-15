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Идеальный скрэмбл: по этому рецепту он получается однородным и нежным

Как правильно готовить скрэмбл

1:24
Еда

Согласно мнению Марины Бондарчук, продуктологу и технологу проекта Eggsellent, лучший способ приготовления скрэмбла — делать его на среднем огне и постоянно перемешивать яичную смесь до получения нежной и однородной текстуры.

Как правильно готовить скрэмбл
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Следуя идеальному рецепту, которым технолог поделилась с порталом "Еда.ру", приготовление скрэмбла выглядит следующим образом.

Ингредиенты:

— 2 яйца,

— 1-2 столовые ложки сливочного масла (с высоким процентом жирности),

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно достигло комнатной температуры.
  2. Взбейте яйца в отдельной миске и перемешайте их с помощью вилки. Важно не перебивать яйца до образования пены.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте половину сливочного масла. Как только масло растает, вылейте яичную смесь на сковороду и немедленно начните ее перемешивать.
  4. Примерно через 5 минут яйца застывают и образуют нежную текстуру. Когда скрэмбл практически готов, добавьте оставшееся сливочное масло и тщательно перемешайте. Сразу же снимите сковороду с огня.
  5. Поперчите и посолите скрэмбл по вкусу.

Подавайте замечательное блюдо с кусочком жареного хлеба. Следуя этому рецепту, ваш скрэмбл будет нежным и вкусным. Приятного аппетита!

Как правильно приготовить пушистую яичницу? Идеальный СКРЭМБЛ - ЯИЧНИЦА-БОЛТУНЬЯ от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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