Идеальный скрэмбл: по этому рецепту он получается однородным и нежным

Согласно мнению Марины Бондарчук, продуктологу и технологу проекта Eggsellent, лучший способ приготовления скрэмбла — делать его на среднем огне и постоянно перемешивать яичную смесь до получения нежной и однородной текстуры.
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.
Следуя идеальному рецепту, которым технолог поделилась с порталом "Еда.ру", приготовление скрэмбла выглядит следующим образом.
Ингредиенты:
— 2 яйца,
— 1-2 столовые ложки сливочного масла (с высоким процентом жирности),
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно достигло комнатной температуры.
Взбейте яйца в отдельной миске и перемешайте их с помощью вилки. Важно не перебивать яйца до образования пены.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте половину сливочного масла. Как только масло растает, вылейте яичную смесь на сковороду и немедленно начните ее перемешивать.
Примерно через 5 минут яйца застывают и образуют нежную текстуру. Когда скрэмбл практически готов, добавьте оставшееся сливочное масло и тщательно перемешайте. Сразу же снимите сковороду с огня.
Поперчите и посолите скрэмбл по вкусу.
Подавайте замечательное блюдо с кусочком жареного хлеба. Следуя этому рецепту, ваш скрэмбл будет нежным и вкусным. Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Как правильно приготовить пушистую яичницу? Идеальный СКРЭМБЛ - ЯИЧНИЦА-БОЛТУНЬЯ от Всегда Вкусно!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ