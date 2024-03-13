Соус из сметаны с горчицей: отлично подойдёт для "Оливье" и других майонезных салатов

Многие люди сейчас предпочитают избегать использования майонеза в своей ежедневной пище, даже домашнего, из-за содержания в нём сырого яйца и высокой калорийности. Предлагаем отличную альтернативу — сметанную заправку для салатов по рекомендации RussianFood.com.
Этот соус, который также подходит для овощных салатов, является более лёгким и полезным, чем майонез, и так же приятен на вкус. Более того, этот соус можно использовать и для подачи закусок.
Вам понадобятся следующие продукты:
— 7 столовых ложек сметаны,
— 3 столовые ложки нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима,
— 1 столовая ложка яблочного уксуса (или сок лимона),
— 1 чайная ложка горчицы,
— 0,25 чайной ложки соли (по вкусу),
— 0,5 чайной ложки сахара (по вкусу),
— 0,25 чайной ложки молотого чёрного перца (по вкусу).
Приготовление сметанной заправки для салатов:
Если вы не скажете своим гостям, что используете этот соус вместо майонеза, вероятно, они даже не заметят разницы. Этот соус также идеально подходит для различных закусок. Приятного аппетита!
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