Соус из сметаны с горчицей: отлично подойдёт для "Оливье" и других майонезных салатов

Сметанная заправка для салатов: вкусная и полезная замена майонезу

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди сейчас предпочитают избегать использования майонеза в своей ежедневной пище, даже домашнего, из-за содержания в нём сырого яйца и высокой калорийности. Предлагаем отличную альтернативу — сметанную заправку для салатов по рекомендации RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот соус, который также подходит для овощных салатов, является более лёгким и полезным, чем майонез, и так же приятен на вкус. Более того, этот соус можно использовать и для подачи закусок.

Вам понадобятся следующие продукты:

— 7 столовых ложек сметаны,

— 3 столовые ложки нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима,

— 1 столовая ложка яблочного уксуса (или сок лимона),

— 1 чайная ложка горчицы,

— 0,25 чайной ложки соли (по вкусу),

— 0,5 чайной ложки сахара (по вкусу),

— 0,25 чайной ложки молотого чёрного перца (по вкусу).

Приготовление сметанной заправки для салатов:

В миске смешайте нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима, яблочный уксус (или лимонный сок) и горчицу. Добавьте сметану, соль, сахар и черный молотый перец. Тщательно перемешайте, пока все ингредиенты не объединятся в однородную массу. Ваша сметанная заправка для салатов готова!

Если вы не скажете своим гостям, что используете этот соус вместо майонеза, вероятно, они даже не заметят разницы. Этот соус также идеально подходит для различных закусок. Приятного аппетита!