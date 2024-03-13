Соус из сметаны с горчицей: отлично подойдёт для "Оливье" и других майонезных салатов

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Сметанная заправка для салатов: вкусная и полезная замена майонезу

1:36
Еда

Многие люди сейчас предпочитают избегать использования майонеза в своей ежедневной пище, даже домашнего, из-за содержания в нём сырого яйца и высокой калорийности. Предлагаем отличную альтернативу — сметанную заправку для салатов по рекомендации RussianFood.com.

Сметанная заправка для салатов: вкусная и полезная замена майонезу
Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот соус, который также подходит для овощных салатов, является более лёгким и полезным, чем майонез, и так же приятен на вкус. Более того, этот соус можно использовать и для подачи закусок.

Вам понадобятся следующие продукты:

— 7 столовых ложек сметаны,

— 3 столовые ложки нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима,

— 1 столовая ложка яблочного уксуса (или сок лимона),

— 1 чайная ложка горчицы,

— 0,25 чайной ложки соли (по вкусу),

— 0,5 чайной ложки сахара (по вкусу),

— 0,25 чайной ложки молотого чёрного перца (по вкусу).

Приготовление сметанной заправки для салатов:

  1. В миске смешайте нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима, яблочный уксус (или лимонный сок) и горчицу.
  2. Добавьте сметану, соль, сахар и черный молотый перец. Тщательно перемешайте, пока все ингредиенты не объединятся в однородную массу.
  3. Ваша сметанная заправка для салатов готова!

Если вы не скажете своим гостям, что используете этот соус вместо майонеза, вероятно, они даже не заметят разницы. Этот соус также идеально подходит для различных закусок. Приятного аппетита!

СМЕТАННЫЙ СОУС ДЛЯ САЛАТОВ, ЗАМЕНА МАЙОНЕЗА | Irina Belaja
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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