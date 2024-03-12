Веганское овсяное печенье: полезный состав, без сахара, яиц и молока. Потрясающий десерт!

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Овсяное печенье без добавления сахара: мягкое, нежное, быстро готовится

1:26
Еда

Мягкое, нежное и без добавления сахара! Подсластите это классическое овсяное печенье спелыми бананами и изюмом или финиками.

Овсяное печенье без добавления сахара: мягкое, нежное, быстро готовится
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

  • 1 стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления
  • 3/4 стакана миндальной муки
  • 3/4 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 средних спелых банана, пюре
  • 1/2 стакана арахисового масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 3/4 стакана изюма или нарезанных фиников

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки.
  2. Взбейте в средней миске овсяные хлопья, миндальную муку, корицу и соль. Разомните бананы, арахисовое масло и ваниль в большой миске  хорошо перемешайте до получения кремовой массы.
  3. Добавьте сухие ингредиенты и изюм (или финики) в банановую смесь и перемешайте деревянной ложкой.
  4. Зачерпните тесто столовыми ложками, чтобы получились шарики, и выложите на подготовленный противень, по 12 печенюшек на партию. Нажмите вилкой, чтобы слегка разровнять.
  5. Выпекайте, пока корж не станет твёрдым на ощупь и не станет светло-коричневым снизу, около 15 минут. Переложите на решётку до полного остывания. Повторите то же самое с оставшимся тестом.
ВЕГАНСКОЕ морковное печенье/ ХРУСТЯЩЕЕ, СОЧНОЕ и ЯРКОЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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