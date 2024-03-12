Веганское овсяное печенье: полезный состав, без сахара, яиц и молока. Потрясающий десерт!

Овсяное печенье без добавления сахара: мягкое, нежное, быстро готовится

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Мягкое, нежное и без добавления сахара! Подсластите это классическое овсяное печенье спелыми бананами и изюмом или финиками.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

1 стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления

3/4 стакана миндальной муки

3/4 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки соли

2 средних спелых банана, пюре

1/2 стакана арахисового масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

3/4 стакана изюма или нарезанных фиников

Приготовление

Разогрейте духовку до 170 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Взбейте в средней миске овсяные хлопья, миндальную муку, корицу и соль. Разомните бананы, арахисовое масло и ваниль в большой миске хорошо перемешайте до получения кремовой массы. Добавьте сухие ингредиенты и изюм (или финики) в банановую смесь и перемешайте деревянной ложкой. Зачерпните тесто столовыми ложками, чтобы получились шарики, и выложите на подготовленный противень, по 12 печенюшек на партию. Нажмите вилкой, чтобы слегка разровнять. Выпекайте, пока корж не станет твёрдым на ощупь и не станет светло-коричневым снизу, около 15 минут. Переложите на решётку до полного остывания. Повторите то же самое с оставшимся тестом.