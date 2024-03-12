Лимонныый рис с карри и чечевицей: попробуйте этот вкус экзотики

Рис с лимонным карри: аппетитное блюдо индийской кухни

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом блюде индийской кухни рис приобретает яркий вкус благодаря лимонному соку и куркуме, также пикантности придаёт смесь листьев карри, семян горчицы и арахиса.

Фото: eatingwell.com by JOHNNY & CHARLOTTE AUTRY

Ингредиенты

1 столовая ложка кокосового масла

1/4 стакана несолёного жареного арахиса

8 листьев карри

1 чайная ложка семян горчицы

1 чайная ложка чёрной чечевицы

2 чашки приготовленного коричневого риса

2 столовые ложки лимонного сока

1/4 чайной ложки молотой куркумы

1/4 чайной ложки соли

Греческий йогурт для подачи

Приготовление

Нагрейте масло на сковороде на среднем огне. Добавьте арахис, листья карри, семена горчицы и чечевицу, готовьте, помешивая, пока семена горчицы не лопнут, около 1 минуты. Добавьте рис, лимонный сок, куркуму и соль, готовьте, часто помешивая, пока не прогреется, около 2 минут. Подавайте с йогуртом, если хотите.