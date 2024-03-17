Без чипсов жизнь не мила? Рассказываем о том, чем можно притупить тягу к неполезному продукту

Чипсы: почему так хочется их кушать и что с этим делать

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда возникает желание поесть чипсы, зачастую это может быть связано с желанием получить определённые ощущения или утолить определённые потребности.

Фото: Wikipedia by Rainer Zenz is licensed under CC BY-SA 3.0

Некоторые из возможных причин желания поесть чипсы могут включать в себя:

желание поесть что-то хрустящее;

желание получить солёный вкус;

желание перекусить из-за эмоционального состояния (стресс, скука, усталость и т. д.);

физиологический голод или недостаток определённых питательных веществ.

Поэтому чтобы удовлетворить подобные потребности без ущерба для здоровья, можно обратить внимание на альтернативы чипсам, такие как свежие или жареные овощи, орехи, зерновые галеты и т. д., которые могут удовлетворить подобные потребности, обеспечивая тело необходимыми питательными веществами.