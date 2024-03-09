Как сделать так, чтобы жареная треска получилась вкусной? Раскрываем секреты

Как вкусно пожарить треску? Два совета и проверенный временем рецепт

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

В треске практически отсутствуют кости, и те, которые присутствуют, маленькие и хрупкие, делая ее мясо идеальным для употребления. Вкус трески нежный, а текстура — слоистая. Более того, на 100 грамм продукта приходится всего 70 калорий, что делает треску популярным выбором для тех, кто следит за здоровьем и желает сбросить лишний вес. Жарить треску легко и быстро, так как ее филе требуется только 10 минут приготовления. Это означает, что питательный обед или ужин можно приготовить почти мгновенно.

Фото: commons.wikimedia.org by horax zeigt hier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, чтобы получить вкусно жареную треску, необходимо учесть несколько важных моментов. Вот несколько простых секретов, которыми делится istokfish.ru.

Перед тем как жарить рыбу, правильно разморозьте ее. Не стоит использовать микроволновку или горячую воду для размораживания, так как резкие перепады температур могут изменить структуру белка. В результате рыбное мясо может стать рыхлым и рассыпчатым во время жарки, а после приобретет резиновый вкус. Оставьте треску оттаять в холодильнике или при комнатной температуре, чтобы сохранить ее сочность.

Чтобы треска быстро приобрела аппетитную золотистую корочку и сохранила свою сочность, разогрейте сковороду с достаточным количеством масла перед добавлением рыбы. Это также поможет избежать прилипания трески к дну сковороды. Жарьте на среднем огне.

Вот простой рецепт жареной трески:

Ингредиенты:

— 0,8 кг филе трески;

— 50 г пшеничной муки;

— специи для рыбы и соль по вкусу;

— 60 мл растительного масла.

Способ приготовления:

1. Оттаившие филе трески аккуратно вытрите салфетками, чтобы удалить лишнюю влагу.

2. Нарежьте филе на небольшие куски толщиной примерно 2 см.

3. Смешайте муку с солью и специями.

4. Разогрейте масло на сковороде.

5. Обваляйте куски трески в муке и выложите на сковороду.

6. Жарьте на среднем огне, не накрывая крышкой, около 5 минут или до появления золотистой корочки.

7. Переверните рыбу, уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5 минут.

Подавайте жареную треску со свежим лимоном и свежей зеленью для обогащения вкуса. Приятного аппетита!