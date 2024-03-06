Канапе из сёмги с сыром: миниатюрные и очень вкусные, они съедаются мгновенно

Канапе из сёмги с сыром: восхитительная закуска к празднику

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление канапе из сёмги с сыром — это быстро, легко, а результат получается очень стильным. Это идеальный выбор для различных праздничных мероприятий или фуршетов. В этом рецепте от Good-Menu.Ru мы покажем вам, как приготовить изысканные и вкусные канапе из сёмги с сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Schaer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 12 небольших пластинок копчёной или солёной сёмги,

— 250 г сливочного сыра,

— 40 г чёрной осетровой икры,

— 7 веточек молодого укропа,

— оливковое масло.

Перейдём к приготовлению:

Начните с того, чтобы нарезать копчёную или солёную семгу на тонкие ломтики. Чтобы получить красивые и ровные кусочки, помогите себе формой для печенья или рюмкой, чтобы вырезать кружки из каждой пластинки сёмги. Оптимальный диаметр кружка составляет около 6-7 см. Переложите каждый кружок сёмги на тарелку. Обрезки сёмги можно отложить в отдельную ёмкость — они пригодятся нам позже.

Теперь перейдем к приготовлению начинки:

Для начинки рекомендуется использовать итальянский сливочный сыр маскарпоне. Если его нет, вы можете заменить его некислым творогом или сливками с жирностью 30%. Возьмите 250 г сыра и перемешайте его с мелко нарезанным укропом и черной икрой. Если осетровая икра недоступна, можно использовать другую черную зернистую икру. Добавьте также обрезки семги, которые у вас остались. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Выложите начинку на каждый кружок сёмги, помогая себе ложкой или кондитерским мешочком. Заверните кружки сёмги, чтобы получился полукруг. Выложите готовые канапе на блюдо, украсьте зеленым салатом и дольками лимона. Полейте канапе немного оливковым маслом для придания дополнительного вкуса.

Ваши изящные и аппетитные канапе из семги с сыром готовы к подаче. Уверяю вас, что они будут сделать впечатление на ваших гостей и станут гарантированным хитом праздничного стола. Наслаждайтесь!