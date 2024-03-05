Гороховая каша: простое блюдо, которое обожали русские цари

Гороховая каша — это древнее и популярное блюдо, которое пользовалось восторгом даже у царей и военных. Она известна своим высоким содержанием белка, что делает её питательной и полезной.
Сегодня гороховая каша стала популярной среди веганов, так как горох считается доступным и бюджетным продуктом. Кроме того, она обладает приятным вкусом, что делает эту кашу привлекательной для всех членов семьи. Предлагаем вам простой рецепт гороховой каши от "Гастроном.ру".
Ингредиенты на 2 порции:
— 200 г гороха,
— 1 репчатый лук,
— 4 столовые ложки растительного масла,
— соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Гороховая каша вкусна сама по себе, но вы также можете добавить соль, перец или другие специи по своему вкусу.
Гороховая каша идеально подходит для веганов, а также может быть прекрасным гарниром для мясных или рыбных блюд. Высокое содержание белка делает ее насыщающей и полезной для здоровья. Приготовление гороховой каши — простой и экономичный способ насладиться вкусом и пользой этого великолепного блюда.
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