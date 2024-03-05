Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science: антарктические пингвины впадают в микросон до 10 тысяч раз в день
Предложения работодателей по зарплате выросли в РФ на 19%
Полина Максимова и Алексей Воробьев вновь вызывают сплетни после появления на премьере нового фильма
Цены на запчасти для автомобилей Mercedes Benz выросли больше всего за последние два года
Избегайте вредных сортов сыра: советы по здоровому питанию
Чем подкормить голубику весной?
ЦБ разработал новый веб-сервис для поиска информации об участниках финансового рынка
В какие страны россияне смогут въезжать без визы в скором времени
Откуда берутся собачьи фамилии
Гороховая каша: простое блюдо, которое обожали русские цари

Гороховая каша: любимое блюдо русских царей, воинов и современных веганов

1:45
Еда

Гороховая каша — это древнее и популярное блюдо, которое пользовалось восторгом даже у царей и военных. Она известна своим высоким содержанием белка, что делает её питательной и полезной.

Гороховая каша: любимое блюдо русских царей, воинов и современных веганов
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сегодня гороховая каша стала популярной среди веганов, так как горох считается доступным и бюджетным продуктом. Кроме того, она обладает приятным вкусом, что делает эту кашу привлекательной для всех членов семьи. Предлагаем вам простой рецепт гороховой каши от "Гастроном.ру".

Ингредиенты на 2 порции:

— 200 г гороха,

— 1 репчатый лук,

— 4 столовые ложки растительного масла,

— соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте горох под проточной водой.
  2. Затем залейте горох горячей водой так, чтобы покрыть его полностью, и оставьте на 10 часов для набухания.
  3. После набухания, процедите горох и ещё раз промойте.
  4. Переложите горох в кастрюлю, залейте свежей водой, чтобы она покрыла его, и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь и варите, пока горох не станет мягким.
  6. В то время как горох варится, нарежьте репчатый лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  7. Когда горох будет готов, добавьте обжаренный лук и перемешайте.

Гороховая каша вкусна сама по себе, но вы также можете добавить соль, перец или другие специи по своему вкусу.

Гороховая каша идеально подходит для веганов, а также может быть прекрасным гарниром для мясных или рыбных блюд. Высокое содержание белка делает ее насыщающей и полезной для здоровья. Приготовление гороховой каши — простой и экономичный способ насладиться вкусом и пользой этого великолепного блюда.

Гороховая Каша. Как сварить гороховую кашу быстро и вкусно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Правильный полив поможет рассаде окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт
Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Простая шарлотка на кефире: тесто для неё перемешивается обычной ложкой
Зампред Совбеза РФ Медведев разошёлся с президентом Путиным по вопросу "русского города" Киева
Зампред Совбеза РФ Медведев разошёлся с президентом Путиным по вопросу "русского города" Киева
Последние материалы
Гороховая каша: любимое блюдо русских царей, воинов и современных веганов
Предложения работодателей по зарплате выросли в РФ на 19%
Полина Максимова и Алексей Воробьев вновь вызывают сплетни после появления на премьере нового фильма
Цены на запчасти для автомобилей Mercedes Benz выросли больше всего за последние два года
Избегайте вредных сортов сыра: советы по здоровому питанию
Чем подкормить голубику весной?
ЦБ разработал новый веб-сервис для поиска информации об участниках финансового рынка
В какие страны россияне смогут въезжать без визы в скором времени
Откуда берутся собачьи фамилии
Южнокорейские ученые обнаружили, что длительная дорога на работу увеличивает риск развития депрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников