Гороховая каша: простое блюдо, которое обожали русские цари

Гороховая каша: любимое блюдо русских царей, воинов и современных веганов

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Гороховая каша — это древнее и популярное блюдо, которое пользовалось восторгом даже у царей и военных. Она известна своим высоким содержанием белка, что делает её питательной и полезной.

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сегодня гороховая каша стала популярной среди веганов, так как горох считается доступным и бюджетным продуктом. Кроме того, она обладает приятным вкусом, что делает эту кашу привлекательной для всех членов семьи. Предлагаем вам простой рецепт гороховой каши от "Гастроном.ру".

Ингредиенты на 2 порции:

— 200 г гороха,

— 1 репчатый лук,

— 4 столовые ложки растительного масла,

— соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте горох под проточной водой. Затем залейте горох горячей водой так, чтобы покрыть его полностью, и оставьте на 10 часов для набухания. После набухания, процедите горох и ещё раз промойте. Переложите горох в кастрюлю, залейте свежей водой, чтобы она покрыла его, и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, пока горох не станет мягким. В то время как горох варится, нарежьте репчатый лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Когда горох будет готов, добавьте обжаренный лук и перемешайте.

Гороховая каша вкусна сама по себе, но вы также можете добавить соль, перец или другие специи по своему вкусу.

Гороховая каша идеально подходит для веганов, а также может быть прекрасным гарниром для мясных или рыбных блюд. Высокое содержание белка делает ее насыщающей и полезной для здоровья. Приготовление гороховой каши — простой и экономичный способ насладиться вкусом и пользой этого великолепного блюда.