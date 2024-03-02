Гороховый суп с микрозеленью: так вы еще не готовили это первое блюдо

Горох — один из самых богатых источников растительного белка и пищевых волокон. Он надолго насыщает организм, богат витаминами группы А, В, С, Е, Р, К, содержит такие микроэлементы, как калий, магний, фосфор, железо, цинк, селен. Клетчатка обладает пектинами, которые нормализуют кишечный микробиом.
Горох употребляют как в свежем, так и в сушеном виде, также его проращивают и получают проростки, которые содержат максимальную концентрацию полезных веществ и легко усваиваются организмом. Рецептом горохового супа поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
Ингредиенты:
Приготовление:
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