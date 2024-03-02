Гороховый суп с микрозеленью: так вы еще не готовили это первое блюдо

Узнайте секрет приготовления аппетитного горохового супа

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Горох — один из самых богатых источников растительного белка и пищевых волокон. Он надолго насыщает организм, богат витаминами группы А, В, С, Е, Р, К, содержит такие микроэлементы, как калий, магний, фосфор, железо, цинк, селен. Клетчатка обладает пектинами, которые нормализуют кишечный микробиом.

Фото: Pravda.Ru by Жанна Тиханычева

Горох употребляют как в свежем, так и в сушеном виде, также его проращивают и получают проростки, которые содержат максимальную концентрацию полезных веществ и легко усваиваются организмом. Рецептом горохового супа поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Гороховый суп

​Ингредиенты:

300 г сухого гороха

1 стебель сельдерея

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. гхи

1/2 ч. л. куркумы

Соль и черный перец по вкусу

Микрозелень гороха

Небольшой пучок укропа и петрушки

Приготовление:

Замочите горох на 8 часов в чистой воде. Промойте его и поставьте вариться в кастрюле, добавив соль. Варите до готовности. Мелко порубите овощи и потомите в сковороде с добавлением масла гхи с куркумой и черным перцем на небольшом огне. Добавьте овощи в отваренный горох, перемешайте. Мелко порубите укроп и петрушку. Сервируйте блюдо микрозеленью гороха и рубленой зеленью.