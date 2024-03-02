Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появился новый симулятор Winter Survival, где игрокам придётся выживать в диком лесу
Путин в послании к Федеральному собранию дал поручения суммарно на 17 триллионов рублей
Как остановить трещину на лобовом стекле авто: временное решение проблемы
Хлеб на палочке: популярное блюдо горцев
Как пересадить орхидею
Космическая метроидвания Somber Echoes в греко-римском стиле выйдет осенью в 2024 году
Live Science: археологи обнаружили артефакты для поклонения Посейдону в древнегреческом городе Эликис
Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям
Как ухаживать за некрашеными волосами и в чем сложности
Гороховый суп с микрозеленью: так вы еще не готовили это первое блюдо

Узнайте секрет приготовления аппетитного горохового супа

1:32
Еда

Горох — один из самых богатых источников растительного белка и пищевых волокон. Он надолго насыщает организм, богат витаминами группы А, В, С, Е, Р, К, содержит такие микроэлементы, как калий, магний, фосфор, железо, цинк, селен. Клетчатка обладает пектинами, которые нормализуют кишечный микробиом.

Узнайте секрет приготовления аппетитного горохового супа
Фото: Pravda.Ru by Жанна Тиханычева

Горох употребляют как в свежем, так и в сушеном виде, также его проращивают и получают проростки, которые содержат максимальную концентрацию полезных веществ и легко усваиваются организмом. Рецептом горохового супа поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева

Гороховый суп

​Ингредиенты:

  • 300 г сухого гороха
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. гхи
  • 1/2 ч. л. куркумы
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Микрозелень гороха
  • Небольшой пучок укропа и петрушки

Приготовление:

  1. Замочите горох на 8 часов в чистой воде.
  2. Промойте его и поставьте вариться в кастрюле, добавив соль. Варите до готовности.
  3. Мелко порубите овощи и потомите в сковороде с добавлением масла гхи с куркумой и черным перцем на небольшом огне.
  4. Добавьте овощи в отваренный горох, перемешайте.
  5. Мелко порубите укроп и петрушку.
  6. Сервируйте блюдо микрозеленью гороха и рубленой зеленью.
Секреты приготовления вкусного горохового супа
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Этот многолетник украсит неприметные уголки сада: интересная форма листьев и яркие цветы впечатляют
Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести
Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести
Последние материалы
Путин в послании к Федеральному собранию дал поручения суммарно на 17 триллионов рублей
Как остановить трещину на лобовом стекле авто: временное решение проблемы
Хлеб на палочке: популярное блюдо горцев
Как пересадить орхидею
Космическая метроидвания Somber Echoes в греко-римском стиле выйдет осенью в 2024 году
Live Science: археологи обнаружили артефакты для поклонения Посейдону в древнегреческом городе Эликис
Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям
Как ухаживать за некрашеными волосами и в чем сложности
Россиянам рассказали о том, кто такие "эрмитажные кошки"
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников