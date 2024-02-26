Секрет нарезки лука без слёз знают все опытные хозяйки: делимся подробностями для начинающих

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление основного блюда без использования лука — настоящее испытание для многих. Однако, сам процесс чистки и измельчения этого овоща может вызвать настоящий дискомфорт из-за слез. Вот несколько кулинарных хитростей, чтобы облегчить эту задачу.

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Откройте окно для свежего воздуха

Нарезая лук при постоянном потоке свежего воздуха, можно значительно уменьшить концентрацию веществ, вызывающих слезы. Главное — избегайте сквозняков, чтобы не создавать дополнительного дискомфорта.

Ледяная вода — помощник на кухне

Обработка лука холодной водой перед измельчением с помощью острого ножа может существенно облегчить задачу и ускорить процесс готовки.

Морозильная камера для безслезного лука

Поместите очищенную луковицу в морозильную камеру на всего лишь десять минут, и вы сможете измельчать лук без слез. Простой и эффективный секрет для комфортной приготовительной работы на кухне.