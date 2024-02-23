Как быстро приготовить свёклу: варить не придётся

Как приготовить свёклу в микроволновке

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Запекание свёклы в микроволновой печи - один из самых быстрых способов её приготовления. Для этого способа идеально подходит свёкла от мелкой до средней величины. Крупная может стать эластичной снаружи до того, как внутри станет достаточно нежной для употребления в пищу, пишет eatingwell.com.

Фото: flickr.com by Klearchos Kapoutsis from Santorini, Greece is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как приготовить свёклу в микроволновке:

1. Выложите очищенную свеклу в посуду, пригодную для микроволновой печи. Налейте столько воды, чтобы она покрыла дно посуды. Накройте полиэтиленовой плёнкой.

2. Готовьте в микроволновке на высокой мощности, пока она не станет мягкой, от 12 до 15 минут, один раз перевернув.

3. Дайте постоять 5 минут. Выньте стержневой корень, обрежьте плодоножки и снимите кожицу.

