Как быстро приготовить свёклу: варить не придётся

Запекание свёклы в микроволновой печи - один из самых быстрых способов её приготовления. Для этого способа идеально подходит свёкла от мелкой до средней величины. Крупная может стать эластичной снаружи до того, как внутри станет достаточно нежной для употребления в пищу, пишет eatingwell.com.
Как приготовить свёклу в микроволновке:
1. Выложите очищенную свеклу в посуду, пригодную для микроволновой печи. Налейте столько воды, чтобы она покрыла дно посуды. Накройте полиэтиленовой плёнкой.
2. Готовьте в микроволновке на высокой мощности, пока она не станет мягкой, от 12 до 15 минут, один раз перевернув.
3. Дайте постоять 5 минут. Выньте стержневой корень, обрежьте плодоножки и снимите кожицу.
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