Макароны с помидорами и сыром в духовке: очень просто, сочно и необыкновенно вкусно!

Макароны с сыром и помидорами в духовке: так вкусно, что никакого мяса не нужно

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт макарон с сыром и помидорами, приготовленных в духовке. В этом блюде от сайта "Лайфхакер.ру" сочные кусочки консервированных помидоров прекрасно сочетаются с ароматными макаронами и сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by Blues 1911 is licensed under CC BY-SA 3.0

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 225 г макарон,

— 400 г помидоров в собственном соку,

— 45 г сливочного масла, а также 2-3 грамма для смазывания,

— 3 столовые ложки муки,

— 480 мл молока,

— соль и перец по вкусу,

— 200 г твёрдого сыра.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C и натрите форму для запекания сливочным маслом. Приготовьте макароны, следуя инструкции на упаковке, но варите их на 2 минуты меньше, чем обычно. Слейте воду после варки. Очистите помидоры и нарежьте их крупными кусочками. Сохраните сок, который они выделили. В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Вмешайте муку и готовьте 2 минуты, помешивая. Постепенно влейте молоко в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне, помешивая, около 5 минут, пока соус загустеет. Добавьте кусочки помидоров вместе с соком в соус. Доведите до кипения и готовьте ещё 5 минут, пока соус немного загустеет. Натрите твёрдый сыр и добавьте его в соус вместе с приготовленными макаронами. Переложите смесь в смазанную форму для запекания. Запекайте макароны с сыром и помидорами в духовке примерно 30-40 минут, пока верх не станет золотистым и подрумянится.

Подавайте макароны с сыром и помидорами горячими. Наслаждайтесь изысканным вкусом этого блюда, которое при всей своей простоте необыкновенно ароматно, сочно и сытно.