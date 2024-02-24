Макароны с помидорами и сыром в духовке: очень просто, сочно и необыкновенно вкусно!

Предлагаем вам рецепт макарон с сыром и помидорами, приготовленных в духовке. В этом блюде от сайта "Лайфхакер.ру" сочные кусочки консервированных помидоров прекрасно сочетаются с ароматными макаронами и сыром.
Фото: commons.wikimedia.org by Blues 1911 is licensed under CC BY-SA 3.0
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 225 г макарон,
— 400 г помидоров в собственном соку,
— 45 г сливочного масла, а также 2-3 грамма для смазывания,
— 3 столовые ложки муки,
— 480 мл молока,
— соль и перец по вкусу,
— 200 г твёрдого сыра.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 °C и натрите форму для запекания сливочным маслом.
Приготовьте макароны, следуя инструкции на упаковке, но варите их на 2 минуты меньше, чем обычно. Слейте воду после варки.
Очистите помидоры и нарежьте их крупными кусочками. Сохраните сок, который они выделили.
В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Вмешайте муку и готовьте 2 минуты, помешивая.
Постепенно влейте молоко в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне, помешивая, около 5 минут, пока соус загустеет.
Добавьте кусочки помидоров вместе с соком в соус. Доведите до кипения и готовьте ещё 5 минут, пока соус немного загустеет.
Натрите твёрдый сыр и добавьте его в соус вместе с приготовленными макаронами. Переложите смесь в смазанную форму для запекания.
Запекайте макароны с сыром и помидорами в духовке примерно 30-40 минут, пока верх не станет золотистым и подрумянится.
Подавайте макароны с сыром и помидорами горячими. Наслаждайтесь изысканным вкусом этого блюда, которое при всей своей простоте необыкновенно ароматно, сочно и сытно.
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Макароны с сыром и помидорами в духовке | ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО – Вкусные рецепты
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