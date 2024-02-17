Рассказываем, как выбрать спелый гранат: обратите внимание на эти характеристики

Как выбрать спелый гранат?

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранат — полезный фрукт, сохраняющий молодость. Не все знают, как выбрать сочный и спелый продукт в магазине и на рынке.

Фото: "Pomegranate" by Anton Photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сайт "Едадил" рассказал, на что обратить внимание.

Вес. Ищите самый тяжёлый гранат — чем больше сока, тем он тяжелее. Возьмите несколько плодов одного размера, взвесьте их на руках и выберите самый тяжёлый.

Размер и форма. Неспелые гранаты обычно круглой формы. Обходите стороной ровные плоды и выбирайте более квадратные плоды.

Звук. Постучите пальцами по кожуре фрукта. От спелого плода будет отходить звонкий звук, от перезревшего и недозрелого — глухой.

Кожура. У спелого граната кожица сухая и огрубевшая. Влага и мягкость могут говорить о начале порчи фрукта.

Также на кожуре должны отсутствовать пятна и повреждения. Можете даже надавить на плод — если он пружинит, значит, гранат свежий и спелый. Если остаются следы пальцев — фрукт лежит уже довольно долго.