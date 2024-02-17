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Рассказываем, как выбрать спелый гранат: обратите внимание на эти характеристики

Как выбрать спелый гранат?

1:04
Еда

Гранат — полезный фрукт, сохраняющий молодость. Не все знают, как выбрать сочный и спелый продукт в магазине и на рынке.

Как выбрать спелый гранат?
Фото: "Pomegranate" by Anton Photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сайт "Едадил" рассказал, на что обратить внимание.

Вес. Ищите самый тяжёлый гранат — чем больше сока, тем он тяжелее. Возьмите несколько плодов одного размера, взвесьте их на руках и выберите самый тяжёлый.

Размер и форма. Неспелые гранаты обычно круглой формы. Обходите стороной ровные плоды и выбирайте более квадратные плоды.

Звук. Постучите пальцами по кожуре фрукта. От спелого плода будет отходить звонкий звук, от перезревшего и недозрелого — глухой.

Кожура.  У спелого граната кожица сухая и огрубевшая. Влага и мягкость могут говорить о начале порчи фрукта.  

Также на кожуре  должны отсутствовать пятна и повреждения.   Можете даже надавить на плод — если он пружинит, значит, гранат свежий и спелый. Если остаются следы пальцев — фрукт лежит уже довольно долго.

Научим выбирать вкусный гранат
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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