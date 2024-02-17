Для приготовления колбасы Мэри Берри требуется 10 минут, что кажется очень быстрым рецептом

Тушеная колбаса с картошкой и овощами: вкусное блюдо в одной кастрюле

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Это вдохновляющее блюдо из колбасы, картошки и ароматных овощей станет настоящим угощением для всей семьи, превращая холодный зимний вечер в теплый и уютный праздник.

Фото: commons.wikimedia. org by TonyHagale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Рецепт этой тушеной вкуснятины принадлежит знаменитой Мэри Берри и обещает не только насыщенный вкус, но и простоту приготовления. Сытное и полезное блюдо, идеальное для ужина посреди рабочей недели, покорит ваши вкусовые рецепторы и подарит удовольствие каждому члену семьи.

Рассчитанное на четыре до шести порций, это блюдо требует всего лишь 10 минут подготовки и около четырех часов тушения в духовке. Насладитесь ароматами и вкусами, раскрывающимися под плавным процессом готовки, и наслаждайтесь теплом и радостью в каждом глотке.

Рецепт колбасной запеканки от Мэри Берри

Ингредиенты:

1 кг свиных колбасок

900 мл куриного бульона

750 г картофеля

500 г лука-порея

90 г красной чечевицы

Один чеснок

Два лавровых листа

Две гвоздики

Соль и перец

Петрушка (для украшения)

Приготовление:

Мэри Берри рекомендует подавать это блюдо в сопровождении зеленых овощей для придания обеду "полноты и красочности". Здесь отлично подойдут капуста или жареный брокколи, чтобы дополнить изысканный вкус этого сытного угощения.

Первым шагом является предварительное разогревание духовки до 160-140 °C (конвекция или газовая отметка 3). Затем масло разогревается в кастрюле, и в нем обжариваются колбаски до полной готовности с легким золотистым оттенком. После этого колбаски извлекаются из формы и нарезаются толстыми ломтями.

Затем в форму для запекания выкладываются порезанный лук-порей, картошка, чечевица и приготовленные колбаски. Последний слой состоит из картошки. Каждый слой приправляется зубчиком чеснока, а сверху украшается лавровым листом и зубчиками.

Далее следует добавление куриного бульона и закипание несколько минут. После этого блюдо покрывается крышкой и помещается в духовку. Тушите медленно в течение двух с половиной часов, периодически проверяя уровень жидкости и, при необходимости, доливая воду.

Когда блюдо почти готово, крышка снимается, содержимое перемешивается, и температура духовки повышается до 200-180 °C с конвекцией или отметки газа 6. Продолжайте готовить тушеное мясо еще 20-25 минут, пока верхний слой картошки не подрумянится и не приобретет замечательный коричневый оттенок. Когда блюдо готово, вынимайте его из духовки и украшайте свежей петрушкой.