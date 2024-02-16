Чай станет в разы вкусней: три приёма от профессора химии творят чудеса

Профессор химии из колледжа Брин-Мор в США Франкл рассказала, как сделать чай вкуснее

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что заварить чашку чая проще простого, особенно когда мы это делаем не один раз в день. Однако, с помощью нескольких простых хитростей можно придать этому полезному напитку ещё более изысканный вкус.

Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Этот рецепт идеальной чашки чая был предложен Мишель Франкл, профессором химии из колледжа Брин-Мор в США.

1. Перед завариванием чая прогрейте кружку, добавив туда горячую воду. Это п потенциально может увеличить количество кофеина и антиоксидантов в напитке.

2. Добавляйте тёплое, а не холодное молоко после заваривания чая. Такой подход предотвращает свёртывание продукта. Важно класть молоко в чай, а не наоборот.

3. Положите в напиток щепотку соли. По словам доктора Франкл, соль наилучшим образом смягчает горечь чая.