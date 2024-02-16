Чай станет в разы вкусней: три приёма от профессора химии творят чудеса

Кажется, что заварить чашку чая проще простого, особенно когда мы это делаем не один раз в день. Однако, с помощью нескольких простых хитростей можно придать этому полезному напитку ещё более изысканный вкус.
Этот рецепт идеальной чашки чая был предложен Мишель Франкл, профессором химии из колледжа Брин-Мор в США.
1. Перед завариванием чая прогрейте кружку, добавив туда горячую воду. Это п потенциально может увеличить количество кофеина и антиоксидантов в напитке.
2. Добавляйте тёплое, а не холодное молоко после заваривания чая. Такой подход предотвращает свёртывание продукта. Важно класть молоко в чай, а не наоборот.
3. Положите в напиток щепотку соли. По словам доктора Франкл, соль наилучшим образом смягчает горечь чая.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.