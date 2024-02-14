Хочется мяса? Приготовьте "ленивый" вариант грузинского блюда "Чашушули"

Чашушули — вкусное мясное блюдо грузинской кухни

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Грузинское "Чашушули" в "ленивом" варианте — это быстрый и простой способ приготовления этого вкусного мясного блюда. Вам понадобится говядина, лук, сладкий перец, помидоры, чеснок, паприка, кориандр, соль и свежая кинза.

Фото: commons.wikimedia.org by JIP is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот рецепт от VK-сообщества "Ленивый кулинар" предполагает вариант без использования лепёшек.

Ингредиенты:

— 500 г говядины (нарезанной кубиками),

— 100 г лука (измельчённого),

— 150 г сладкого перца (нарезанного тонкой соломкой),

— 200 г помидоров (нарезанных кубиками),

— 3 зубчика чеснока (измельчённых),

— 1 чайная ложка паприки,

— 1\2 чайной ложки кориандра,

— соль по вкусу,

— свежая кинза (рубленая) для подачи.

Приготовление:

Обжарьте говядину на сильном огне в хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. Убедитесь, что она хорошо прожарилась со всех сторон. Уменьшите огонь и добавьте измельченный лук в сковороду. Тушите его вместе с мясом в течение нескольких минут, пока лук не станет мягким и прозрачным. Добавьте нарезанный сладкий перец и продолжайте тушить всё вместе еще около 5 минут, чтобы овощи стали мягкими. Добавьте нарезанные помидоры, измельченный чеснок, паприку, кориандр и соль. Перемешайте все ингредиенты и дайте им потушиться вместе еще около 10 минут, чтобы соединились все вкусы и ароматы. Последним шагом добавьте рубленую свежую кинзу и тщательно перемешайте. Готовое "Чашушули" подайте горячим и наслаждайтесь его вкусом!

Можете подавать это блюдо с гарниром на ваш выбор, например, с рисом или хачапури. Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим простым и ароматным блюдом, которое привносит традиционный грузинский вкус в вашу кухню.