Хочется мяса? Приготовьте "ленивый" вариант грузинского блюда "Чашушули"

Грузинское "Чашушули" в "ленивом" варианте — это быстрый и простой способ приготовления этого вкусного мясного блюда. Вам понадобится говядина, лук, сладкий перец, помидоры, чеснок, паприка, кориандр, соль и свежая кинза.
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Этот рецепт от VK-сообщества "Ленивый кулинар" предполагает вариант без использования лепёшек.
Ингредиенты:
— 500 г говядины (нарезанной кубиками),
— 100 г лука (измельчённого),
— 150 г сладкого перца (нарезанного тонкой соломкой),
— 200 г помидоров (нарезанных кубиками),
— 3 зубчика чеснока (измельчённых),
— 1 чайная ложка паприки,
— 1\2 чайной ложки кориандра,
— соль по вкусу,
— свежая кинза (рубленая) для подачи.
Приготовление:
Обжарьте говядину на сильном огне в хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. Убедитесь, что она хорошо прожарилась со всех сторон.
Уменьшите огонь и добавьте измельченный лук в сковороду. Тушите его вместе с мясом в течение нескольких минут, пока лук не станет мягким и прозрачным.
Добавьте нарезанный сладкий перец и продолжайте тушить всё вместе еще около 5 минут, чтобы овощи стали мягкими.
Добавьте нарезанные помидоры, измельченный чеснок, паприку, кориандр и соль. Перемешайте все ингредиенты и дайте им потушиться вместе еще около 10 минут, чтобы соединились все вкусы и ароматы.
Последним шагом добавьте рубленую свежую кинзу и тщательно перемешайте.
Готовое "Чашушули" подайте горячим и наслаждайтесь его вкусом!
Можете подавать это блюдо с гарниром на ваш выбор, например, с рисом или хачапури. Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим простым и ароматным блюдом, которое привносит традиционный грузинский вкус в вашу кухню.
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