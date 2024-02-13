Полезная намазка на хлеб отлично подойдёт на завтрак: альтернатива магазинному плавленому сыру

Плавленый сыр можно приготовить дома: простой рецепт натурального продукта

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте домашний плавленый сыр — натуральная намазка на хлеб без лишних добавок. Рецептом поделился сайт povarenok. ru.

Фото: Own work (Original text: Eigene Aufnahme) by Benutzer:Thogru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

500 г творога,

0,5 стакана молока,

2 столовые ложки сливочного масла,

0,5 чайной ложки соды,

соль, укроп, тмин, чеснок (по вкусу).

Ингредиенты:

1. Разотрите творог и соду.

2. Влейте молоко и всё размешайте. Нагрейте на слабом огне.

3. После того, как смесь начнёт плавиться, добавьте соль и масло. Положите специи.

4. Помешивайте, пока творог полностью не растворится.

5. Разлейте массу по мисочкам и оставьте остывать.

Вкусная и полезная намазка готова.