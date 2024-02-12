Блюдо два в одном: сочные рыбные драники понравятся вашей семье - можно подавать без гарнира

Рецепт вкусных рыбных драников

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень вкусные драники из рыбы разлетаются за считанные минуты. Это блюдо — два в одном. Можно подавать без гарнира. Приготовьте драники по рецепту, предложенным сайтом povarenok. ru.

Фото: Own work by Uhlerborner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

300 г рыбного фарша (можно из филе морского окуня),

100 г свежих или замороженных грибов,

1 варёное и 1 сырое яйцо,

1 луковица,

10 картофелин,

2 столовые ложки муки,

соль и перец — по вкусу,

масло для жарки.

Приготовление:

1. Луковицу накрошите.

2. Грибы отварите около десяти минут и нарежьте в форме небольших кусочков.

3. Все ингредиенты соедините на сковороде, добавьте соль, перец, обжарьте до приготовления рыбного фарша.

4. После остывания яйцо отварное порубите и положите к грибам.

5. В отдельной миске соедините картофель, натёртый на мелкой тёрке, муку, сырое яйцо, соль и перец. Всё перемешайте.

6. В сковороде разогрейте масло, выложите картофельную массу в форме тонких лепёшек. На верхушку каждой положите рыбный фарш и прикройте снова картофельной массой, формируя ложкой оладьи правильной формы.

7. Обжарьте драники до золотистого цвета с обеих сторон.

Блюдо можно подавать без гарнира.