Блюдо два в одном: сочные рыбные драники понравятся вашей семье - можно подавать без гарнира

Очень вкусные драники из рыбы разлетаются за считанные минуты. Это блюдо — два в одном. Можно подавать без гарнира. Приготовьте драники по рецепту, предложенным сайтом povarenok. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Луковицу накрошите.
2. Грибы отварите около десяти минут и нарежьте в форме небольших кусочков.
3. Все ингредиенты соедините на сковороде, добавьте соль, перец, обжарьте до приготовления рыбного фарша.
4. После остывания яйцо отварное порубите и положите к грибам.
5. В отдельной миске соедините картофель, натёртый на мелкой тёрке, муку, сырое яйцо, соль и перец. Всё перемешайте.
6. В сковороде разогрейте масло, выложите картофельную массу в форме тонких лепёшек. На верхушку каждой положите рыбный фарш и прикройте снова картофельной массой, формируя ложкой оладьи правильной формы.
7. Обжарьте драники до золотистого цвета с обеих сторон.
Блюдо можно подавать без гарнира.
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