Удивите ваших близких — подайте лёгкое заливное из куриного филе в помидорах

Предлагаем вам оригинальный способ подачи заливного блюда, в котором в качестве "сосудов" и одного из главных ингредиентов используются помидоры. Если вы хотите добавить разнообразия, можно заменить куриное филе на филе индейки.
Фото: flickr.com by Ecotrust is licensed under CC BY 2.0.
Из указанных ингредиентов по рецепту от сайта "SAY7.INFO" получится приблизительно 6-7 порций.
Для приготовления вам понадобятся:
— 1 кг помидоров (6-7 штук),
— 200 г куриного филе (либо филе индейки),
— 150 г моркови,
— 150 г лука,
— 20 г желатина,
— соль,
— перец.
Вот как приготовить это блюдо:
Разрежьте луковицу на 4 части и нарежьте морковь крупными кусочками.
Положите филе, лук и морковь в кастрюлю. Посолите и поперчите по вкусу. Варите куриное (или индюшачье) филе до готовности, примерно 20 минут после закипания.
Замочите желатин в 150 мл холодной кипячёной воды и оставьте на указанное время на упаковке.
Мелко нарежьте приготовленное филе.
Процедите бульон (потребуется около 1 стакана). Добавьте желатин и доведите до кипения, но не кипятите. Затем остудите.
Вымойте помидоры, срежьте верхушки и аккуратно удалите мякоть с помощью чайной ложки.
Наполните помидоры фаршем из куриного или индюшачьего филе.
Залейте помидоры приготовленной заливкой и поставьте их в холодильник на 5-6 часов.
Теперь готовые заливные помидоры готовы к подаче на стол. Приятного аппетита!
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Заливное из помидоров | 7 нот вегетарианской кухни
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