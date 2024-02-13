Удивите ваших близких — подайте лёгкое заливное из куриного филе в помидорах

Помидоры заливные: знакомая закуска из куриного филе в необычной подаче

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам оригинальный способ подачи заливного блюда, в котором в качестве "сосудов" и одного из главных ингредиентов используются помидоры. Если вы хотите добавить разнообразия, можно заменить куриное филе на филе индейки.

Фото: flickr.com by Ecotrust is licensed under CC BY 2.0.

Из указанных ингредиентов по рецепту от сайта "SAY7.INFO" получится приблизительно 6-7 порций.

Для приготовления вам понадобятся:

— 1 кг помидоров (6-7 штук),

— 200 г куриного филе (либо филе индейки),

— 150 г моркови,

— 150 г лука,

— 20 г желатина,

— соль,

— перец.

Вот как приготовить это блюдо:

Разрежьте луковицу на 4 части и нарежьте морковь крупными кусочками. Положите филе, лук и морковь в кастрюлю. Посолите и поперчите по вкусу. Варите куриное (или индюшачье) филе до готовности, примерно 20 минут после закипания. Замочите желатин в 150 мл холодной кипячёной воды и оставьте на указанное время на упаковке. Мелко нарежьте приготовленное филе. Процедите бульон (потребуется около 1 стакана). Добавьте желатин и доведите до кипения, но не кипятите. Затем остудите. Вымойте помидоры, срежьте верхушки и аккуратно удалите мякоть с помощью чайной ложки. Наполните помидоры фаршем из куриного или индюшачьего филе. Залейте помидоры приготовленной заливкой и поставьте их в холодильник на 5-6 часов.

Теперь готовые заливные помидоры готовы к подаче на стол. Приятного аппетита!