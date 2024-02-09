Вместо тысяч слов приготовьте это блюдо на 14 февраля — оно расскажет всё о ваших чувствах

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Лосось в тартаре с авокадо — прекрасное блюдо на 14 февраля

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось в тартаре с авокадо — это изысканное блюдо, которое с лёгкостью можно приготовить прямо у себя дома. Его вкус и презентация не уступят тому, что предлагают в ресторанах.

Тартар из лосося

Ингредиенты:

200 г лосося,

1 авокадо,

20 г красного лука,

50 г гренок,

1,5 столовые ложки лимонного сока,

1 ст. л оливкового масла,

1 ч. л каперсов,

1 ст. л соевого соуса,

1 веточка зелени,

1 щепотка смесь перцев,

0,25 ч. л. соли.

Приготовление:

1. Рыбу очистите от кожи и костей, нарежьте в форме маленьких кубиков.

2. Накрошите лук.

3. В миску положите лосось, лук, соль, масло. Соедините с соевым соусом и лимонным соком. Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 10-20 минут.

4. Авокадо разомните при помощи вилки. Положите немного лимонного сока для предотвращения потемнения.

5. В форму для тартара (или на тарелку) выложите слой авокадо, затем аккуратно положите лосось.

6. Посыпьте каперсами, добавьте зелень и свежемолотый перец. Подавайте с гренками и ломтиком лимона.

Источник: сайт "Меню недели"