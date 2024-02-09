Вместо тысяч слов приготовьте это блюдо на 14 февраля — оно расскажет всё о ваших чувствах

Лосось в тартаре с авокадо — это изысканное блюдо, которое с лёгкостью можно приготовить прямо у себя дома. Его вкус и презентация не уступят тому, что предлагают в ресторанах.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Рыбу очистите от кожи и костей, нарежьте в форме маленьких кубиков.
2. Накрошите лук.
3. В миску положите лосось, лук, соль, масло. Соедините с соевым соусом и лимонным соком. Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 10-20 минут.
4. Авокадо разомните при помощи вилки. Положите немного лимонного сока для предотвращения потемнения.
5. В форму для тартара (или на тарелку) выложите слой авокадо, затем аккуратно положите лосось.
6. Посыпьте каперсами, добавьте зелень и свежемолотый перец. Подавайте с гренками и ломтиком лимона.
Источник: сайт "Меню недели"
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.