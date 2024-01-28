Порадуйте семью на ужин сочный люля-кебабом

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Сочный люля-кебаб: готовить его не так сложно, как кажется

Еда

Приготовление люля-кебаба вовсе не такой сложный процесс, как думают многие. Главное правило — тщательно вымешать фарш, и тогда ваше блюдо будет идеальным.

Сочный люля-кебаб: готовить его не так сложно, как кажется
Фото: commons.wikimedia.org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 500 г фарша (можно использовать свинину или говядину, или комбинированный фарш)
— 1 крупная луковица
— 2 зубчика чеснока
— 1 столовая ложка зиры (кумин)
— 1 столовая ложка паприки (сладкой или острой, по вкусу)
— 1 столовая ложка молотого кориандра
— 2 столовые ложки свежей мелко нарезанной петрушки
— 1 яйцо
— Соль и перец по вкусу
— Шпажки для нанизывания

Инструкция:

1. Чтобы приготовить люля-кебаб, сначала приготовьте необходимые ингредиенты. Почистите и нарежьте луковицу и чеснок на мелкие кубики. Мелко нарежьте петрушку. Если вы используете цельную зиру, ее можно измельчить в ступке или используйте молотую зиру.

2. В большой миске смешайте фарш, лук, чеснок, петрушку, специи и яйцо. Приправьте солью и перцем и хорошо вымешайте все ингредиенты до образования однородной массы.

3. Влажными руками формируйте небольшие овальные или цилиндрические котлетки из фарша и нанизывайте их на шпажки. Размер котлеток должен быть небольшим, чтобы они равномерно прожарились.

4. Жарьте люля-кебаби на открытом огне на гриле или на прокаленной сковороде в течение 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и прожаренными.

5. Подайте люля-кебаб горячим с соусом или вложите его в лепёшку или питу вместе с свежими овощами и соусами.

Источник: KP. RU

Люля-Кебаб в Духовке Быстро, Просто и Очень Вкусно!!! / Домашний Люля-Кебаб / Kebab
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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