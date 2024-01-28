Порадуйте семью на ужин сочный люля-кебабом

Приготовление люля-кебаба вовсе не такой сложный процесс, как думают многие. Главное правило — тщательно вымешать фарш, и тогда ваше блюдо будет идеальным.
Ингредиенты:
— 500 г фарша (можно использовать свинину или говядину, или комбинированный фарш)
— 1 крупная луковица
— 2 зубчика чеснока
— 1 столовая ложка зиры (кумин)
— 1 столовая ложка паприки (сладкой или острой, по вкусу)
— 1 столовая ложка молотого кориандра
— 2 столовые ложки свежей мелко нарезанной петрушки
— 1 яйцо
— Соль и перец по вкусу
— Шпажки для нанизывания
Инструкция:
1. Чтобы приготовить люля-кебаб, сначала приготовьте необходимые ингредиенты. Почистите и нарежьте луковицу и чеснок на мелкие кубики. Мелко нарежьте петрушку. Если вы используете цельную зиру, ее можно измельчить в ступке или используйте молотую зиру.
2. В большой миске смешайте фарш, лук, чеснок, петрушку, специи и яйцо. Приправьте солью и перцем и хорошо вымешайте все ингредиенты до образования однородной массы.
3. Влажными руками формируйте небольшие овальные или цилиндрические котлетки из фарша и нанизывайте их на шпажки. Размер котлеток должен быть небольшим, чтобы они равномерно прожарились.
4. Жарьте люля-кебаби на открытом огне на гриле или на прокаленной сковороде в течение 5-7 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и прожаренными.
5. Подайте люля-кебаб горячим с соусом или вложите его в лепёшку или питу вместе с свежими овощами и соусами.
Источник: KP. RU
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