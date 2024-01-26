Вкуснейшие ленивые голубы на ужин: просто пальчики оближешь

Нежные и вкусные ленивые голубцы — сытное и полезное блюдо на обед или ужин. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи.Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отваренный рис промойте под струёй холодной воды.
2. Капусту нужно нашинковать, лук нарезать мелко, морковь натереть на крупной тёрке.
3. Обжарьте лук с морковью около трёх минут. Положите к ним капусту. Добавьте соль и перец по вкусу. Тушите всё около 15 минут.
4. Возьмите миску и соедините фарш с отварным рисом, яйцом, солью, перцем. Сформированные из массы голубцы выложите на форму для запекания.
5. Приготовьте сойс. Соедините сметану с томатной пастой, водой, солью, перцем. Залейте им голубцы.
6. Отправьте голубцы в духовку и выпекайте около часа.
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