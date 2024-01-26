Вкуснейшие ленивые голубы на ужин: просто пальчики оближешь

Ленивые голубцы получаются очень сочными

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные и вкусные ленивые голубцы — сытное и полезное блюдо на обед или ужин. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи.Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

фарш (600 г),

капуста (300 г),

рис (100 г),

луковица,

морковь (1 шт.),

яйцо (1 шт.),

соль, перец,

растительное масло для жарки,

сметана (250 г),

томатная паста (2 ст. л),

вода (400 мл).

Приготовление

1. Отваренный рис промойте под струёй холодной воды.

2. Капусту нужно нашинковать, лук нарезать мелко, морковь натереть на крупной тёрке.

3. Обжарьте лук с морковью около трёх минут. Положите к ним капусту. Добавьте соль и перец по вкусу. Тушите всё около 15 минут.

4. Возьмите миску и соедините фарш с отварным рисом, яйцом, солью, перцем. Сформированные из массы голубцы выложите на форму для запекания.

5. Приготовьте сойс. Соедините сметану с томатной пастой, водой, солью, перцем. Залейте им голубцы.

6. Отправьте голубцы в духовку и выпекайте около часа.