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Вкуснейший салат с нутом получается аппетитным и сытным

Вкуснейший салат с нутом

1:01
Еда

Приготовьте вкуснейший салат с нутом. Возьмите 160 граммов салата айсберг, 150 граммов кукурузы (консервированной), 250 г нута консервированного, 250 г томатов черри, один авокадо, красный перец (1/2), соль, перец. Чтобы сделать заправку, подготовьте 2 столовые ложки майонеза, две столовые ложки сока лимона, мёд (две стол. ложки), две ст. л. сметаны, половину столовой ложки зерновой горчицы.

Вкуснейший салат с нутом
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Салат нарежьте крупно, положите в глубокую миску.

Помидоры нарежьте на половинки, положите к салату.

Очищенное авокадо нарежьте в форме кубиком и уложите в миску.

Лук накрошите и отправьте к остальным ингредиентам.

Добавьте нут с кукурузой.

Для заправки соедините майонез со сметаной, горчицей, мёдом, соком лимона. Заправьте салат.

Источник: группа В контакте "ПроСТО Кухня | ПРО100 Кухня | БЕЛЬКОВИЧ фан-клуб"

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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