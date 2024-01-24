Вкуснейший салат с нутом получается аппетитным и сытным

Приготовьте вкуснейший салат с нутом. Возьмите 160 граммов салата айсберг, 150 граммов кукурузы (консервированной), 250 г нута консервированного, 250 г томатов черри, один авокадо, красный перец (1/2), соль, перец. Чтобы сделать заправку, подготовьте 2 столовые ложки майонеза, две столовые ложки сока лимона, мёд (две стол. ложки), две ст. л. сметаны, половину столовой ложки зерновой горчицы.
Салат нарежьте крупно, положите в глубокую миску.
Помидоры нарежьте на половинки, положите к салату.
Очищенное авокадо нарежьте в форме кубиком и уложите в миску.
Лук накрошите и отправьте к остальным ингредиентам.
Добавьте нут с кукурузой.
Для заправки соедините майонез со сметаной, горчицей, мёдом, соком лимона. Заправьте салат.
Источник: группа В контакте "ПроСТО Кухня | ПРО100 Кухня | БЕЛЬКОВИЧ фан-клуб"
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.