Это простое и бюджетное печенье просто тает во рту: готовьте, пока чайник кипит — съедается в один миг

Это печенье очень простое и бюджетное. Приготовьте, когда нужна вкуснятина к чаю.
Подготовьте одно яйцо, полстакана сахара, один стакан муки, чайную ложку ванильного сахара и или цедры лимона, треть ч. л. соды, один стакан майонеза.
В миске соедините яйцо, сахар, майонез, муку, соду. Всё хорошо взбейте. Выкладывайте на противень тесто в форме небольших кругов. Пеките около семи минут в разогретой до 200 градусах духовке. Для охлаждения не снимайте печенья с противня.
Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.