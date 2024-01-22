Это простое и бюджетное печенье просто тает во рту: готовьте, пока чайник кипит — съедается в один миг

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Простое бюджетное печенье

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Еда

Это печенье очень простое и бюджетное. Приготовьте, когда нужна вкуснятина к чаю.

Простое бюджетное печенье
Фото: File:05779jfCuisine Bread Biscuits of the Philippinesfvf 05.jpg by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Подготовьте одно яйцо, полстакана сахара, один стакан муки, чайную ложку ванильного сахара и или цедры лимона, треть ч. л. соды, один стакан майонеза.  

В миске соедините яйцо, сахар, майонез, муку, соду. Всё хорошо взбейте. Выкладывайте на противень тесто в форме небольших кругов. Пеките около семи минут в разогретой до 200 градусах духовке. Для охлаждения не снимайте печенья с противня.

Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"

печенье
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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