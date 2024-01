Это простое и бюджетное печенье просто тает во рту: готовьте, пока чайник кипит — съедается в один миг

Your browser does not support the audio element.

Это печенье очень простое и бюджетное. Приготовьте, когда нужна вкуснятина к чаю.

Фото: File:05779jfCuisine Bread Biscuits of the Philippinesfvf 05.jpg by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.