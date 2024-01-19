Вкуснейший салат с капустой с хрустящим яблоком и козьим сыром

Сытный и вкусный салат из капусты с яблоком и сыром

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте оригинальный салат с капустой, яблоками и сыром, чтобы порадовать своих домочадцев. Вкус капусты прекрасно сочетается с терпким сливочным козьим сыром и с кислинкой яблок.

Фото: commons.wikimedia.org by Lablascovegmenu from London is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

220 грамм сочной капусты;

2/3 стакана нарезанных хрустящих яблок;

2 столовые ложки золотистого чатни с изюмом;

2/3 стакана козьего сыра;

2 столовые ложки приправленного специями пепитаса

Состав яблочно-кленового соуса:

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 столовая ложка кленового сиропа;

1/2 чайной ложки дижонской горчицы;

1/2 чайной ложки коричневого сахара;

4 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

1. Смешайте яблочный уксус, кленовый сироп, дижонскую горчицу и коричневый сахар в миске.

2. Медленно взбейте оливковое масло, чтобы оно загустело и превратилось в эмульсию.

3. Разложите капусту по двум тарелкам. Разделите и добавьте яблоки, козий сыр.

4. Сбрызните яблочно-кленовой заправкой.