Вкуснейший салат с капустой с хрустящим яблоком и козьим сыром

Приготовьте оригинальный салат с капустой, яблоками и сыром, чтобы порадовать своих домочадцев. Вкус капусты прекрасно сочетается с терпким сливочным козьим сыром и с кислинкой яблок.
Ингредиенты:
Состав яблочно-кленового соуса:
Приготовление:
1. Смешайте яблочный уксус, кленовый сироп, дижонскую горчицу и коричневый сахар в миске.
2. Медленно взбейте оливковое масло, чтобы оно загустело и превратилось в эмульсию.
3. Разложите капусту по двум тарелкам. Разделите и добавьте яблоки, козий сыр.
4. Сбрызните яблочно-кленовой заправкой.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.