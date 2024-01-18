Яичница по-новому: на лаваше, с сыром и помидором

Яичница по-новому: муж будет просить добавки

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите на завтрак яичницу, попробуйте приготовить её по-новому, как советует YouTube-канал "Вкусная минутка". Ведь одинаковая подача изо дня в день надоедает, и душа просит чего-нибудь новенького. Тем более что приготовление такой яичницы займёт у вас не более пять минут!

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Goyette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты (на одного человека):

топлёное масло для жарки:

тонкий лаваш;

1 яйцо%

кусочек сыра;

3 ломтика колбасы;

помидор.

Приготовление

1. На сковороде разогрейте немного топлёного масла.

2. Лаваш обрежьте по диаметру сковороды. Ненадолго опустите его в воду (это удобно делать в тарелке), и сразу после этого положите его на сковороду с разогретым маслом.

3. Взбейте яйцо со щепоткой соли, залейте им лаваш. Распределите яйцо по поверхности лаваша, посыпьте натёртым сыром, сверху уложите ломтики тонко нарезанной колбасы.

4. Через минуту переверните лаваш на сковороде колбасой вниз, выложите на него нарезанный кружками помидор.

5. Ещё спустя минуту заверните края лаваша на сковородке конвертиком, и выложите готовую яичницу на тарелку.