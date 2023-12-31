Торт из печенья готовится без духовки: съедается до последней крошки

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт из печенья — простое блюдо, которое можно быстро приготовить, не включая духовку. Потребуются обычные ингредиенты, которые можно купить в любом супермаркете.

Фото: Classic Italian Tiramisu-1 by Sharon Chen from Austin, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам понадобятся (на 8 порций): 500 г квадратного печенья, 250 г сахара, 3 яйца, 40 г какао, немного ванилина (по вкусу), 250 г сливочного масла, 150 мл сладкого черного кофе (по вкусу).

Приготовление

1. Сварите кофе. Возьмите чайник и вскипятите в нём воду. Добавьте 2 чайные ложки растворимого кофе и 2 чайные ложки сахара. Хорошо перемешайте и залейте кипятком. Оставьте настаиваться и остыть.

2. Приготовьте крем. Вылейте яйца в кастрюльку и добавьте сахар. Тщательно перемешайте. Затем добавьте какао и ванилин. Снова хорошо всё перемешайте.

3. Поместите кастрюльку с кремом на кастрюлю с кипящей водой. Нагревайте на пару, постоянно помешивая, пока крем полностью не растворится. Займёт это примерно 5 минут. После этого дайте крему остыть.

4. Добавьте в массу сливочное масло и тщательно разотрите до получения однородной массы.

5. Погружайте печенье поочередно в сладкий кофе. Возьмите эмалированный противень, смажьте его маслом. Уложите на дно противня несколько слоев пропитанного в кофе печенья, чтобы покрыть всю площадь формы.

6. Между слоями печенья равномерно распределите кремовую начинку (нанесите слой крема на слой печенья, затем на крем слой пропитанного в кофе печенья, и так далее).

7. Поставьте противень с тортом в холодное место на 12 часов, чтобы он хорошо застыл без выпекания.

8. Переверните противень и аккуратно выложите торт на доску. Покройте поверхность торта оставшимся кремом.

Торт из печенья готов.