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Салат "Очарование" с курицей и черносливом отличается изысканным вкусом

1:24
Еда

Этот замечательный салат "Очарование" с курицей и черносливом будет украшением как праздничного стола, так и обычного ужина. Не забудьте добавить его в список новогодних рецептов.

Салат "Очарование" с курицей и черносливом отличается изысканным вкусом
Фото: www.goodfreephotos.com (gallery, image) by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Вот продукты, которые понадобятся на шесть порций:

— Отварная куриная грудка — 400 г.
— Куриные яйца, отварные — 3 шт.
— Свежие огурцы — 1-2 шт.
— Грецкие орехи — 100 г.
— Чернослив — 150 г.
— Соль и майонез — по вкусу.

Как готовить

1. Порвите отварную курицу на небольшие кусочки.

2. Очистите и натрите яйца на крупной тёрке.

3. Промойте чернослив, удалите косточки и нарежьте его на кусочки.

4. Раздавите грецкие орехи.

5. Огурцы нарежьте соломкой. Выложите в салатницу первым слоем.

6. Выложите кусочки отварной курицы, посолите.

7. На третий слой положите натертые яйца, также посолив.

8. Четвёртым слоем нанесите майонез.

9. Пятым слоем положите чернослив.

10. И, наконец, последний слой — грецкие орехи. Украсьте салат свежей зеленью.

Блюдо готово.

Очень вкусный салат с черносливом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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