Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Фото: wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В таком случае выручит проверенный рецепт изумительного торта без выпечки. Нет в мире человека, который бы не остался в восторге от этого торта. Рецепт торта без выпечки от дзен-блогера Марины Михиной пригодится тем, кто работает 31 декабря и просто не успевает сделать обычную выпечку. На приготовление этого чудесного десерта уйдёт максимум 20-30 минут. Это ли не маленькое новогоднее чудо?

Ингредиенты:

упаковка готовых бисквитных коржей из 3 штук (типа "Невские") — можно испечь самим, если есть желание;

1 банка консервированных персиков в сиропе;

1 банка ананасов в сиропе;

1 банка манго или груш в сиропе;

пачка сливок большой жирности (33%);

0,5 банки сгущённого молока.

Приготовление

1. Слить с консервированных фруктов сироп, нарезать их кусочками желаемой величины.

2. Для крема взбить сливки в половиной банки сгущёнки.

3. Соберите торт. Для этого каждый корж нужно пропитать сиропом от консервированных фруктов, промазать кремом и уложить на него слой нарезанных фруктов. Снова щедро смажьте фрукты кремом.

Опять кладёте корж, пропитываете сиропом, слой крема — фрукты — слой крема. Самый верхний корж просто аккуратно смажьте кремом, разровняйте, и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше — на ночь.

Утром торт украсьте по своему желанию. Он получается очень нежным и просто тает во рту!