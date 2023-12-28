Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.
В таком случае выручит проверенный рецепт изумительного торта без выпечки. Нет в мире человека, который бы не остался в восторге от этого торта. Рецепт торта без выпечки от дзен-блогера Марины Михиной пригодится тем, кто работает 31 декабря и просто не успевает сделать обычную выпечку. На приготовление этого чудесного десерта уйдёт максимум 20-30 минут. Это ли не маленькое новогоднее чудо?
Ингредиенты:
Приготовление
1. Слить с консервированных фруктов сироп, нарезать их кусочками желаемой величины.
2. Для крема взбить сливки в половиной банки сгущёнки.
3. Соберите торт. Для этого каждый корж нужно пропитать сиропом от консервированных фруктов, промазать кремом и уложить на него слой нарезанных фруктов. Снова щедро смажьте фрукты кремом.
Опять кладёте корж, пропитываете сиропом, слой крема — фрукты — слой крема. Самый верхний корж просто аккуратно смажьте кремом, разровняйте, и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше — на ночь.
Утром торт украсьте по своему желанию. Он получается очень нежным и просто тает во рту!
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