Сочный и нарядный салат с курицей украсит ваш стол

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот нарядный салат с курицей точно понравится вам и гостям. Готовить его очень просто. Он получается сытным и сочным. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Day 053 - Photo365 - Fruit by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингердиенты:

Куриная грудка (200г).

Ананасы (4 кольца).

Яйца (2шт).

Сыр (100г).

Киви (1шт).

Зёрна граната.

Майонез.

Приготовление:

1. Сварите курицу и яйца.

2. Мясо, ананас нарежьте кубиками. Яйца и сыр натритё на мелкоё тёрке.

3. Начинаем собирать салат: первым слоем укладываем курицу. Утрамбовываем её, сверху смазываем майонезом.

4. Далее кладём ананас, после него — слой яиц. Сверху смазываем майонезом.

5. Далее кладём сыр и ещё один слой майонеза.

6. Сверху украшаем нарезанным киви и гранатовыми зёрнами.