Этот нарядный салат с курицей точно понравится вам и гостям. Готовить его очень просто. Он получается сытным и сочным. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингердиенты:
Приготовление:
1. Сварите курицу и яйца.
2. Мясо, ананас нарежьте кубиками. Яйца и сыр натритё на мелкоё тёрке.
3. Начинаем собирать салат: первым слоем укладываем курицу. Утрамбовываем её, сверху смазываем майонезом.
4. Далее кладём ананас, после него — слой яиц. Сверху смазываем майонезом.
5. Далее кладём сыр и ещё один слой майонеза.
6. Сверху украшаем нарезанным киви и гранатовыми зёрнами.
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